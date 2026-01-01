Світло вимикатимуть по всій Україні: які обмеження застосують 18 жовтня
Сьогодні, 07:15
18 жовтня по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла для бізнесу і промисловості. А обмеження для всіх категорій споживачів застосують лише в частині регіонів.
Про це повідомили в "Укренерго".
У неділю з 06:00 до 23:59 діятимуть:
- графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу в усіх регіонах країни.
- погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів в окремих областях. Обмеження становитимуть від 0,5 до 1,5 черги.
Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.
В енергосистемі можливі зміни залежно від ситуації після обстрілів. Тому споживачам радять стежити за актуальними графіками та повідомленнями на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).
Коли електропостачання відновлюється за графіком, важливо використовувати електроенергію ощадливо.
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Про це повідомили в "Укренерго".
У неділю з 06:00 до 23:59 діятимуть:
- графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу в усіх регіонах країни.
- погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів в окремих областях. Обмеження становитимуть від 0,5 до 1,5 черги.
Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.
В енергосистемі можливі зміни залежно від ситуації після обстрілів. Тому споживачам радять стежити за актуальними графіками та повідомленнями на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).
Коли електропостачання відновлюється за графіком, важливо використовувати електроенергію ощадливо.
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