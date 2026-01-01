Росія масовано атакувала Рівне та околиці

Росія масовано атакувала Рівне та околиці
Росія здійснили чергову масовану атаку на Рівне та околиці.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Чергова масована атака на Рівне та околиці.

Знову серед цілей ворога об'єкти цивільної інфраструктури.

Служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Пожежі, що виникли, локалізовані.

Інформації щодо поранених наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок чергового обстрілу Рівненщини 16 жовтня, загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей травмовані.

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Теги: Рівненщина, атака
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