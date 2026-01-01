Росія масовано атакувала Рівне та околиці
Сьогодні, 09:17
Росія здійснили чергову масовану атаку на Рівне та околиці.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Чергова масована атака на Рівне та околиці.
Знову серед цілей ворога об'єкти цивільної інфраструктури.
Служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Пожежі, що виникли, локалізовані.
Інформації щодо поранених наразі немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок чергового обстрілу Рівненщини 16 жовтня, загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей травмовані.
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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Чергова масована атака на Рівне та околиці.
Знову серед цілей ворога об'єкти цивільної інфраструктури.
Служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Пожежі, що виникли, локалізовані.
Інформації щодо поранених наразі немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок чергового обстрілу Рівненщини 16 жовтня, загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей травмовані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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