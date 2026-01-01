Волинянин у групі з назвою «Пси на районі» писав про пересування ТЦК: як його покарали





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, пишуть



Юрій К. був адміністратором тематичної групи у Viber із назвою «Пси на районі». Разом з іншими невстановленими учасниками він публікував повідомлення про пересування представників ТЦК та СП.



У період із 15 травня 2025-го до 9 березня 2026-го послугами групи користувалися односельці та мешканці Камінь-Каширського району, які мали намір уникнути мобілізації. Кількість підписників становила 1098 осіб.



Дії кваліфікували за статтею 114-1 КК України (перешкоджання діяльності Збройних сил та інших військових формувань). Чоловік визнав свою винуватість.



Суд призначив Юрію К. п’ять років позбавлення волі, які замінив двома роками іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин наразився на кримінал, бо писав про місця перебування працівників ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи.Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, пишуть "Волинські новини" був адміністратором тематичної групи у Viber із назвою «Пси на районі». Разом з іншими невстановленими учасниками він публікував повідомлення про пересування представників ТЦК та СП.У період із 15 травня 2025-го до 9 березня 2026-го послугами групи користувалися односельці та мешканці Камінь-Каширського району, які мали намір уникнути мобілізації. Кількість підписників становила 1098 осіб.Дії кваліфікували за статтею 114-1 КК України (перешкоджання діяльності Збройних сил та інших військових формувань). Чоловік визнав свою винуватість.Суд призначив Юрію К. п’ять років позбавлення волі, які замінив двома роками іспитового строку.

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