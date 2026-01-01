Волинянин у групі з назвою «Пси на районі» писав про пересування ТЦК: як його покарали

Волинянин у групі з назвою «Пси на районі» писав про пересування ТЦК: як його покарали
Волинянин наразився на кримінал, бо писав про місця перебування працівників ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, пишуть "Волинські новини".

Юрій К. був адміністратором тематичної групи у Viber із назвою «Пси на районі». Разом з іншими невстановленими учасниками він публікував повідомлення про пересування представників ТЦК та СП.

У період із 15 травня 2025-го до 9 березня 2026-го послугами групи користувалися односельці та мешканці Камінь-Каширського району, які мали намір уникнути мобілізації. Кількість підписників становила 1098 осіб.

Дії кваліфікували за статтею 114-1 КК України (перешкоджання діяльності Збройних сил та інших військових формувань). Чоловік визнав свою винуватість.

Суд призначив Юрію К. п’ять років позбавлення волі, які замінив двома роками іспитового строку.

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Теги: суд, покарання
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