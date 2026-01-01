Волинянин у групі з назвою «Пси на районі» писав про пересування ТЦК: як його покарали
Сьогодні, 08:20
Волинянин наразився на кримінал, бо писав про місця перебування працівників ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, пишуть "Волинські новини".
Юрій К. був адміністратором тематичної групи у Viber із назвою «Пси на районі». Разом з іншими невстановленими учасниками він публікував повідомлення про пересування представників ТЦК та СП.
У період із 15 травня 2025-го до 9 березня 2026-го послугами групи користувалися односельці та мешканці Камінь-Каширського району, які мали намір уникнути мобілізації. Кількість підписників становила 1098 осіб.
Дії кваліфікували за статтею 114-1 КК України (перешкоджання діяльності Збройних сил та інших військових формувань). Чоловік визнав свою винуватість.
Суд призначив Юрію К. п’ять років позбавлення волі, які замінив двома роками іспитового строку.
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Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, пишуть "Волинські новини".
Юрій К. був адміністратором тематичної групи у Viber із назвою «Пси на районі». Разом з іншими невстановленими учасниками він публікував повідомлення про пересування представників ТЦК та СП.
У період із 15 травня 2025-го до 9 березня 2026-го послугами групи користувалися односельці та мешканці Камінь-Каширського району, які мали намір уникнути мобілізації. Кількість підписників становила 1098 осіб.
Дії кваліфікували за статтею 114-1 КК України (перешкоджання діяльності Збройних сил та інших військових формувань). Чоловік визнав свою винуватість.
Суд призначив Юрію К. п’ять років позбавлення волі, які замінив двома роками іспитового строку.
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