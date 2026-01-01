Російський дрон вранці поцілив у промислове підприємство на Волині: що відомо





Про це



"На жаль, вранці знову маємо влучання в промислове підприємство в смт Маневичі.



За попередньою інформацією, без жертв та травмованих.



На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.



Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби.



Ситуація складна, але контрольована", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Росія 18 жовтня здійснили чергову масовану атаку на Рівне та околиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вранці 18 жовтня, атакувала Волинь, є влучання у промислове підприємство.Про це повідомили у Волинській ОВА."На жаль, вранці знову маємо влучання в промислове підприємство в смт Маневичі.За попередньою інформацією, без жертв та травмованих.На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби.Ситуація складна, але контрольована", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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