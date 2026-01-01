У Луцькому районі загинув 26-річний мотоцикліст: в’їхав у гараж

У Луцькому районі загинув 26-річний мотоцикліст: в’їхав у гараж
У Луцькому районі в ДТП загинув мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора  вночі  у селі Дерно 26-річний водій,  керуючи  мотоциклом Lifan, не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав в гараж. Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув на місці події.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
У Луцькому районі загинув 26-річний мотоцикліст: в’їхав у гараж





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Теги: Волинь, ДТП
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