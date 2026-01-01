Волинь, Рівненщина, Хмельниччина та Тернопільщина: сили ППО збили 15 реактивних дронів Росї

Волинь, Рівненщина, Хмельниччина та Тернопільщина: сили ППО збили 15 реактивних дронів Росї
Вдень 17 жовтня та вночі 18 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 15 БпЛА типу «Герань-2» та «Герань-4».

Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською та Волинською областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Волинь, Рівненщина, Хмельниччина та Тернопільщина: сили ППО збили 15 реактивних дронів Росї


Нагадаємо, що Росія вранці 18 жовтня, атакувала Волинь, є влучання у промислове підприємство.

Головне фото - пожежа на промисловому підприємстві у Маневичах внаслідок атаки російських БпЛА, 18 жовтня.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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