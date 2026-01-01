РФ 76 разів атакувала енергетику України після оголошення Трампом перемир’я





Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Телеграмі, передає



«З моменту як американський Президент оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів», - поінформував він.



Глава держави зауважив, що тільки цієї ночі були удари по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині.



Зеленський наголосив, що внаслідок російських ударів десятки тисяч родин залишаються без світла, фактично цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади над відновленням.



Уночі росіяни також били по житлових будинках у регіонах України. За словами Президента, наразі відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.



Також вранці Росія здійснила удар по сільськогосподарському підприємству на Волині. Наразі всі необхідні служби працюють на місці.



За словами Президента, головні цілі цих ударів - саме енергетика, «росіяни намагаються створити блекаут».



«І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі. Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає», - наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб і 66 ракет, більшість із яких - балістичні.Про це повідомив Президенту Телеграмі, передає Укрінформ «З моменту як американський Президент оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів», - поінформував він.Глава держави зауважив, що тільки цієї ночі були удари по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині.Зеленський наголосив, що внаслідок російських ударів десятки тисяч родин залишаються без світла, фактично цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади над відновленням.Уночі росіяни також били по житлових будинках у регіонах України. За словами Президента, наразі відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.Також вранці Росія здійснила удар по сільськогосподарському підприємству на Волині. Наразі всі необхідні служби працюють на місці.За словами Президента, головні цілі цих ударів - саме енергетика, «росіяни намагаються створити блекаут».«І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі. Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає», - наголосив він.

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