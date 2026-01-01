Українські дрони вдарили по мосту у Санкт-Петербурзі, який з'єднує дві частини міста
Сьогодні, 15:30
Українські дрони вночі 18 жовтня вдарили по мосту у Санкт-Петербурзі. Він з'єднує дві частини міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Як повідомляється, дрон влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі.
Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.
Від мосту до "Петербурзького нафтового терміналу", який також горить після атаки безпілоників, близько 4,5 км.
Це автомобільний металевий вантовий міст у Санкт-Петербурзі, що входить до складу південної естакади Західного швидкісного діаметра (ЗСД) - платної автомагістралі, яка з’єднує південну та північну частини міста.
Міст з’єднує Кіровський та Василеостровський райони, або Білий та Василівський острови.
Його довжина становить 622 метри, ширина - 39 метрів (8 смуг руху).
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Як повідомляється, дрон влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі.
Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.
Від мосту до "Петербурзького нафтового терміналу", який також горить після атаки безпілоників, близько 4,5 км.
Це автомобільний металевий вантовий міст у Санкт-Петербурзі, що входить до складу південної естакади Західного швидкісного діаметра (ЗСД) - платної автомагістралі, яка з’єднує південну та північну частини міста.
Міст з’єднує Кіровський та Василеостровський райони, або Білий та Василівський острови.
Його довжина становить 622 метри, ширина - 39 метрів (8 смуг руху).
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