Наслідки обстрілу: лучани і родичі допомагають власникам гаражів розбирати завали





Про це 17 жовтня розповів В'ячеслав Ліщук.



Що відомо про атаку РФ на Волинь 16 жовтня



Вночі та вдень 16 жовтня Волинську область атакували понад 30 російських БпЛА. Внаслідок атаки є загиблий і травмовані. Фіксують руйнування цивільної та критичної інфраструктур у Луцьку, Маневичах і Ковелі.



Зранку 370 тисяч абонентів на Волині були без світла, у Луцьку був понижений тиск води.



У Маневичах вночі було пошкоджено приватне підприємство. Там один чоловік загинув, ще вісім людей травмувалися.



У Луцьку вночі також було пошкоджено приватне підприємство з іноземними інвестиціями. Ніхто не травмувався. Ліквідація пожежі там ускладнювалася загрозами повторних ударів.



Зранку, під час ще однієї атаки, в Луцькій громаді зафіксували пошкодження гаражного кооперативу, горіла і господарська будівля. Обійшлось без травмованих і загиблих.



Реактивний безпілотник атакував залізничний локомотив поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Ніхто не травмувався.



Вдень 16 жовтня російські війська атакували також Ковель, згоріли 15 вантажівок із напівпричепами. Було двоє травмованих. Також під ударом опинився місцевий митний термінал, там минулося без постраждалих.



Унаслідок атаки російських безпілотників 16 жовтня у Ковелі були пошкоджені об'єкти інфраструктури, а також житлові будинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани і родичі допомагають власникам гаражів розібрати завали внаслідок влучання російського дрона в одному з гаражних кооперативів Луцька. 8 будівель зруйновано, три з них — вигоріли вщент і не підлягають відновленню.Про це 17 жовтня розповів Суспільному голова гаражного кооперативуВночі та вдень 16 жовтня Волинську область атакували понад 30 російських БпЛА. Внаслідок атаки є загиблий і травмовані. Фіксують руйнування цивільної та критичної інфраструктур у Луцьку, Маневичах і Ковелі.Зранку 370 тисяч абонентів на Волині були без світла, у Луцьку був понижений тиск води.У Маневичах вночі було пошкоджено приватне підприємство. Там один чоловік загинув, ще вісім людей травмувалися.У Луцьку вночі також було пошкоджено приватне підприємство з іноземними інвестиціями. Ніхто не травмувався. Ліквідація пожежі там ускладнювалася загрозами повторних ударів.Зранку, під час ще однієї атаки, в Луцькій громаді зафіксували пошкодження гаражного кооперативу, горіла і господарська будівля. Обійшлось без травмованих і загиблих.Реактивний безпілотник атакував залізничний локомотив поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Ніхто не травмувався.Вдень 16 жовтня російські війська атакували також Ковель, згоріли 15 вантажівок із напівпричепами. Було двоє травмованих. Також під ударом опинився місцевий митний термінал, там минулося без постраждалих.Унаслідок атаки російських безпілотників 16 жовтня у Ковелі були пошкоджені об'єкти інфраструктури, а також житлові будинки.

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