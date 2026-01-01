«Ключовий елемент мирного плану»: у Трампа пропонують Європі купувати більше російського газу, — NYT

«Ключовий елемент мирного плану»: у Трампа пропонують Європі купувати більше російського газу, — NYT
Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Європі відновити постачання більшої кількості російського газу, вважаючи, що це допоможе закінчити війну.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела, повідомляє Громадське.

Так, ідею запропонували спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів з українською та європейською командами, а також після першого приїзду в Київ у вересні. Вони вважають, що Україні потрібно відкрити транзит російського газу в Європу, що, мовляв, допоможе закінчити війну.

Хоча європейські посадовці відмовилися від ідеї, американці розглядають її як потенційну частину мирного плану і наголошують, що частина доходів буде йти Україні.

Відновлення постачання газу з росії в Європу американці розглядають також як «один з економічних стимулів» для рф, що визначатиме подальші відносини росії й НАТО, а також окреслить гарантії безпеки для України.

Співрозмовники видання кажуть, що адміністрація Трампа розглядає відновлення трубопроводу «Північний потік», через який газ раніше йшов з росії до Німеччини, як «легку здобич» у разі укладення мирної угоди, хоча поки відхрещуються від такої ідеї.

Нагадаємо, останнім часом Трамп ухвалив декілька рішень, які знімають обмеження щодо російського палива і нафти. Він, зокрема, домовився з лідером рф володимиром путіним про постачання тисяч тонн дизельного пального з росії, а напередодні відмовився від застосування закону Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти росії, хоч місяць тому сам підписав його.

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Теги: Росія, війна
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