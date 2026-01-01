Удар по Маневичах: рятувальники погасили пожежу на промисловому підприємстві. ФОТО
Сьогодні, 14:08
У Камінь-Каширському районі внаслідок російської атаки вдруге виникла пожежа на приватному підприємстві.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
За попередньою інформацією, потерпілих немає.
Рятувальники локалізували пожежу. Тривають роботи з ліквідації.
На місці події також працювали фахівці групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Волині. Перевищення гранично допустимої концентрації аміаку за межами обʼєкту не виявлено.
Через загрозу повторних російських ударів рятувальники були змушені неодноразово призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
За попередньою інформацією, потерпілих немає.
Рятувальники локалізували пожежу. Тривають роботи з ліквідації.
На місці події також працювали фахівці групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Волині. Перевищення гранично допустимої концентрації аміаку за межами обʼєкту не виявлено.
Через загрозу повторних російських ударів рятувальники були змушені неодноразово призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.
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