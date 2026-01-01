Росія під час дронової атаки пошкодила храм у Ковелі. ФОТО





Про це Василь Скулинець.



"Під час дронової атаки на наше місто, наш храм зазнав осколкових ушкоджень. Були пошкоджені вікна і посічені стіни храму зі сторони вибуху. Нехай страх не закриває наші серця для молитви та добрих справ які ми будемо продовжувати робити", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 16 жовтня унаслідок атаки ворожих безпілотників в Ковелі пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки — приватні оселі й багатоповерхівки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі Росія внаслідок дронової атаки пошкодила храм Рівноапостольного князя Володимира Великого.Про це повідомив священник"Під час дронової атаки на наше місто, наш храм зазнав осколкових ушкоджень. Були пошкоджені вікна і посічені стіни храму зі сторони вибуху. Нехай страх не закриває наші серця для молитви та добрих справ які ми будемо продовжувати робити", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 16 жовтня унаслідок атаки ворожих безпілотниківта житлові будинки — приватні оселі й багатоповерхівки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію