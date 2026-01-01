Росія під час дронової атаки пошкодила храм у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У Ковелі Росія внаслідок дронової атаки пошкодила храм Рівноапостольного князя Володимира Великого.
Про це повідомив священник Василь Скулинець.
"Під час дронової атаки на наше місто, наш храм зазнав осколкових ушкоджень. Були пошкоджені вікна і посічені стіни храму зі сторони вибуху. Нехай страх не закриває наші серця для молитви та добрих справ які ми будемо продовжувати робити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 16 жовтня унаслідок атаки ворожих безпілотників в Ковелі пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки — приватні оселі й багатоповерхівки.
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Про це повідомив священник Василь Скулинець.
"Під час дронової атаки на наше місто, наш храм зазнав осколкових ушкоджень. Були пошкоджені вікна і посічені стіни храму зі сторони вибуху. Нехай страх не закриває наші серця для молитви та добрих справ які ми будемо продовжувати робити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 16 жовтня унаслідок атаки ворожих безпілотників в Ковелі пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки — приватні оселі й багатоповерхівки.
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