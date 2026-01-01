Що таке AI Mode від Google і чим він відрізняється від звичайного пошуку





Як це працює

Головна відмінність — підхід до обробки запиту. Замість того щоб шукати за однією формулюванням, система розбиває складне питання на кілька підтем і шукає за кожною одночасно в різних джерелах даних. Потім результати поєднуються в одну відповідь. Google називає цей механізм query fan-out.



Практичний наслідок такий: на запит «як вибрати ноутбук для монтажу відео в межах бюджету» система може окремо опрацювати процесор, відеокарту, пам'ять і ціни, а потім скласти з цього підсумок. У класичному пошуку користувач робив би це вручну, відкриваючи кілька сторінок.



Що можна вводити

Запит не обмежується текстом. Режим приймає голосові запити, зображення, PDF-файли та інші документи, а в браузері Chrome до питання можна додавати відкриті вкладки. Після першої відповіді можна продовжувати розмову в рядку запиту: уточнювати умови, просити порівняти варіанти або звузити вибір.



Чим AI Mode відрізняється від AI Overviews

Ці два формати часто плутають. AI Overviews — це короткий блок з відповіддю, який з'являється вгорі звичайної видачі, коли пошукова система вважає, що він доречний. Користувач його не вмикає, він просто бачить його над результатами. AI Mode — окремий режим, який відкривається свідомо, і весь інтерфейс у ньому будується навколо діалогу.



Про сусідній формат, AI Overviews, є окремий матеріал:



Звідки беруться відповіді

Google зазначає, що відповіді спираються на якісний вебконтент, а посилання на джерела наводяться, щоб користувач міг перейти й дізнатися більше. У деяких випадках, коли системі бракує впевненості, замість AI-відповіді може показуватися звичайний набір посилань. Сама компанія радить перевіряти важливу інформацію щонайменше у двох місцях.



Де доступний режим

Доступність залежить від країни, мови та типу облікового запису. Режим поступово розширювали на нові регіони й мови, а частина функцій (наприклад, окремі моделі чи інтерактивні візуалізації) обмежена підписками або конкретними мовами. Актуальний перелік найкраще дивитися в довідці Google, бо він змінюється.



Що це змінює для користувачів і сайтів

Для користувача AI Mode економить час на складних запитах, де потрібно зіставити кілька параметрів. Водночас короткі відповіді не замінюють перевірки: нейромережа може помилятися або спрощувати.



Для власників сайтів оцінки впливу різняться. Частина запитів може завершуватися без переходу на сторінку, але джерела у відповідях усе одно показуються, і саме вони стають точкою входу для тих, кому потрібні деталі. Як саме зміниться трафік, залежить від ніші та типу запитів, тому однозначних висновків поки бракує.



AI Mode — це діалоговий формат пошуку, який розбиває запит на підтеми, збирає відповідь із кількох джерел і дозволяє уточнювати питання. Він не скасовує звичайний пошук, а доповнює його. Користувачам варто пам'ятати про перевірку фактів, а власникам сайтів — стежити, як змінюються запити та поведінка відвідувачів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! AI Mode — це окремий режим у пошуку Google, у якому відповідь на запит формує нейромережа, а не лише підбирає список посилань. Користувач ставить питання, отримує зв'язний текст зі згадками джерел і може одразу уточнювати, не починаючи пошук заново. За описом самої компанії, це найбільш розвинений формат пошуку з використанням штучного інтелекту.Головна відмінність — підхід до обробки запиту. Замість того щоб шукати за однією формулюванням, система розбиває складне питання на кілька підтем і шукає за кожною одночасно в різних джерелах даних. Потім результати поєднуються в одну відповідь. Google називає цей механізм query fan-out.Практичний наслідок такий: на запит «як вибрати ноутбук для монтажу відео в межах бюджету» система може окремо опрацювати процесор, відеокарту, пам'ять і ціни, а потім скласти з цього підсумок. У класичному пошуку користувач робив би це вручну, відкриваючи кілька сторінок.Запит не обмежується текстом. Режим приймає голосові запити, зображення, PDF-файли та інші документи, а в браузері Chrome до питання можна додавати відкриті вкладки. Після першої відповіді можна продовжувати розмову в рядку запиту: уточнювати умови, просити порівняти варіанти або звузити вибір.Ці два формати часто плутають. AI Overviews — це короткий блок з відповіддю, який з'являється вгорі звичайної видачі, коли пошукова система вважає, що він доречний. Користувач його не вмикає, він просто бачить його над результатами. AI Mode — окремий режим, який відкривається свідомо, і весь інтерфейс у ньому будується навколо діалогу.Про сусідній формат, AI Overviews, є окремий матеріал: https://luchanlabs.com/poslugy/aio/google-ai-overviews Google зазначає, що відповіді спираються на якісний вебконтент, а посилання на джерела наводяться, щоб користувач міг перейти й дізнатися більше. У деяких випадках, коли системі бракує впевненості, замість AI-відповіді може показуватися звичайний набір посилань. Сама компанія радить перевіряти важливу інформацію щонайменше у двох місцях.Доступність залежить від країни, мови та типу облікового запису. Режим поступово розширювали на нові регіони й мови, а частина функцій (наприклад, окремі моделі чи інтерактивні візуалізації) обмежена підписками або конкретними мовами. Актуальний перелік найкраще дивитися в довідці Google, бо він змінюється.Для користувача AI Mode економить час на складних запитах, де потрібно зіставити кілька параметрів. Водночас короткі відповіді не замінюють перевірки: нейромережа може помилятися або спрощувати.Для власників сайтів оцінки впливу різняться. Частина запитів може завершуватися без переходу на сторінку, але джерела у відповідях усе одно показуються, і саме вони стають точкою входу для тих, кому потрібні деталі. Як саме зміниться трафік, залежить від ніші та типу запитів, тому однозначних висновків поки бракує.AI Mode — це діалоговий формат пошуку, який розбиває запит на підтеми, збирає відповідь із кількох джерел і дозволяє уточнювати питання. Він не скасовує звичайний пошук, а доповнює його. Користувачам варто пам'ятати про перевірку фактів, а власникам сайтів — стежити, як змінюються запити та поведінка відвідувачів.

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