У Литві хотіли підпалити компанію, яка зберігає обладнання Starlink

Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв'язку Starlink.



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Сінкявічюс зазначив, що на 19 жовтня скликає засідання Комісії з питань національної безпеки два інциденти в країні, зокрема, через вторгнення невідомого безпілотника.



"Необхідно з'ясувати, звідки прилетів дрон, де його вперше зафіксували радари. Важливими будуть також висновки служб після дослідження уламків. Також ми розглянемо питання про надання службам додаткових повноважень для нейтралізації дронів", – повідомив глава литовського уряду.



Він додав, що вночі стався ще один інцидент – спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв'язку Starlink. Сінкявічюс підкреслив, що замах не вдався, бо служби вчасно попередили цю компанію про можливі напади і охорону було посилено.



"Наші служби дуже пильно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна", – наголосив глава уряду.



23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.



Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.



Цього місяця в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв'язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Литвиповідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв'язку Starlink.Про це пише "Європейська правда" з посилання на пост політика в Facebook.Сінкявічюс зазначив, що на 19 жовтня скликає засідання Комісії з питань національної безпеки два інциденти в країні, зокрема, через вторгнення невідомого безпілотника."Необхідно з'ясувати, звідки прилетів дрон, де його вперше зафіксували радари. Важливими будуть також висновки служб після дослідження уламків. Також ми розглянемо питання про надання службам додаткових повноважень для нейтралізації дронів", – повідомив глава литовського уряду.Він додав, що вночі стався ще один інцидент – спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв'язку Starlink. Сінкявічюс підкреслив, що замах не вдався, бо служби вчасно попередили цю компанію про можливі напади і охорону було посилено."Наші служби дуже пильно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна", – наголосив глава уряду.23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.Цього місяця в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв'язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.

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