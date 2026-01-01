Які прогнози волинських синоптиків на понеділок, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 19 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 жовтня
Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла, в Луцьку - 6-8° вночі, 9-11 ° вдень.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 19 жовтня
Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла, в Луцьку - 6-8° вночі, 9-11 ° вдень.
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