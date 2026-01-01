Які прогнози волинських синоптиків на понеділок, 19 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 19 жовтня



Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла, в Луцьку - 6-8° вночі, 9-11 ° вдень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 19 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 7-12° тепла, в Луцьку - 6-8° вночі, 9-11 ° вдень.

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