Помер військовий з Волині Микола Барилюк

Пішов з життя житель села Цегів -(16.12.1978 - 17.10.2026).Про це повідомили у Мар’янівській територіальній громаді.У липні Микола Барилюк був призваний на військову службу та проходив підготовку на полігоні. Перебуваючи дома, серце його раптово зупинилося."Мар'янівська селищна рада та вся громада висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям та усім, хто знав Миколу.Чини прощання та похорону відбудуться завтра, 19 жовтня.11.00 - прощання біля рідної домівки (с.Цегів вул.Центральна 1/1", - йдеться у повідомленні.Чин відспівування відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с.Цегів.Поховання пройде на місцевому кладовищі с. Цегів.Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого воїна.