США відновили обмін розвідданими з Україною, - Зеленський
18 жовтня, 23:19
Процес обміну розвідувальними даними між США та Україною знову відновився.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами глави держави, США відновили обмін розвідувальними даними після того, як він був заблокований на "певний період часу".
Водночас Зеленський не розкрив додаткових подробиць.
Він лише додав, що вже наступного тижня може відбутися нова зустріч із командою президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.
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Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами глави держави, США відновили обмін розвідувальними даними після того, як він був заблокований на "певний період часу".
Водночас Зеленський не розкрив додаткових подробиць.
Він лише додав, що вже наступного тижня може відбутися нова зустріч із командою президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.
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