США відновили обмін розвідданими з Україною, - Зеленський





Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє



За словами глави держави, США відновили обмін розвідувальними даними після того, як він був заблокований на "певний період часу".



Водночас Зеленський не розкрив додаткових подробиць.



Він лише додав, що вже наступного тижня може відбутися нова зустріч із командою президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Процес обміну розвідувальними даними між США та Україною знову відновився.Про це заявив український президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.За словами глави держави, США відновили обмін розвідувальними даними після того, як він був заблокований на "певний період часу".Водночас Зеленський не розкрив додаткових подробиць.Він лише додав, що вже наступного тижня може відбутися нова зустріч із командою президента СШАщодо завершення російсько-української війни.

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