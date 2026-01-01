19 жовтня на Волині: гортаючи календар
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День народження цього дня святкує головний редактор газети «Волинь-нова» Олександр Згоранець (на фото).
Також день народження сьогодні відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх, вокалістка гурту ФлайzZza Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.
Іменини сьогодні святкують Іван та Гавриїл.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і досягає професійних успіхів, здоров'я та народження на добрі справи для Волині.
19 жовтня - Всеукраїнський день відповідальності людини. Вір'яни вшанують пам'ять святого пророка Йоіла.
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Також день народження сьогодні відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх, вокалістка гурту ФлайzZza Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.
Іменини сьогодні святкують Іван та Гавриїл.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і досягає професійних успіхів, здоров'я та народження на добрі справи для Волині.
19 жовтня - Всеукраїнський день відповідальності людини. Вір'яни вшанують пам'ять святого пророка Йоіла.
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