Магнітні бурі 19 жовтня: прогноз

У понеділок, 19 жовтня, геомагнітна обстановка не повинна досягти рівня магнітної бурі за шкалою NOAA.Водночас протягом дня показники змінюватимуться, а ближче до вечора активність може зрости. Тому тим, хто стежить за космічною погодою, варто звернути увагу не лише на ранковий прогноз, а й на вечірні значення Kp.За даними триденного прогнозу NOAA, максимальний очікуваний Kp-індекс на 19 жовтня становить 4. Це нижче порога G1, з якого починається класифікація геомагнітних бур. Прогноз може оновлюватися залежно від змін сонячного вітру.Kp-індекс показує, наскільки сильно коливається магнітне поле Землі. Його значення оцінюють за шкалою від 0 до 9. Що вищий показник, то активніші геомагнітні збурення.За актуальним доступним прогнозом, 19 жовтня значення Kp протягом більшої частини доби залишатиметься невисоким. У другій половині дня можливе підвищення приблизно до 3,33, а ввечері прогнозується показник близько 4. Це ще не означає, що почнеться магнітна буря.Важливо розрізняти підвищену геомагнітну активність і повноцінний шторм. Для рівня G1 потрібен Kp не нижче 5. За наявними даними, на 19 жовтня такий рівень не прогнозується.Підстав говорити про сильну магнітну бурю в понеділок наразі немає. Прогнозовані значення не досягають штормового порога, тому не варто очікувати геомагнітного шторму лише через підвищення Kp до 4.Водночас реакція організму на зміни погоди та самопочуття індивідуальні. Якщо ви відчуваєте втому, головний біль або погано спите, не слід автоматично пояснювати це магнітною активністю. Такі симптоми можуть мати різні причини.Упродовж дня корисно дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, не перевантажувати себе справами та робити перерви, якщо відчуваєте втому. Якщо симптоми сильні або не минають, варто звернутися до лікаря.