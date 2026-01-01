Курс валют на 19 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 44,86 (-2 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,49 (+19 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий— 11,55 (+4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 жовтня. Долар втратив у ціні 2 коп. Євро злетів на 19 коп. Вартість злотого зросла на 4 коп.Про це йдеться на сайті Національного банку.Курс долара1 долар США — 44,86 (-2 коп.)Курс євро1 євро — 50,49 (+19 коп.)Курс злотого1 польський злотий— 11,55 (+4 коп.)

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