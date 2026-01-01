За яку суму на картці банк може попросити пояснити доходи та як уникнути блокування рахунку





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Фінансові установи здійснюють перевірки відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг і враховують обставини кожної операції. Однак законодавство визначає межу для так званих порогових операцій — це 400 тисяч гривень і більше. Проте за законом № 361-IX одного лише досягнення цієї суми замало. Операція має додатково відповідати особливим критеріям, як-от використання великої кількості готівки, переказ за кордон чи зв’язок із певними країнами.



Проте банківський контроль стосується не лише великих сум. Фінустанова може зацікавитися й значно меншим платежем чи внеском, якщо він не притаманний для клієнта, не збігається з його офіційними статками чи є підозрілим.



Наприклад, якщо людина щомісяця отримує 25 тисяч гривень зарплати і раптом кладе на картку кількасот тисяч готівкою, банк найімовірніше попросить пояснити походження цих грошей. Це нормальна процедура перевірки, яка зовсім не свідчить про порушення закону.



Тож рахувати лише граничні 400 тисяч гривень не варто. Для банків однаково важливі фінансова історія клієнта, джерело походження коштів і логіка самого платежу.



Які документи у вас може попросити банк для підтвердження походження грошей



Якщо банк звернувся із проханням пояснити походження грошей, клієнту необхідно надати документи, які чітко відображають реальне джерело їхнього отримання. Єдиного списку для всіх ситуацій немає, адже пакет документів щоразу залежить від способу заробітку коштів та конкретного фінансового платежу.



Окрім того, походження коштів можна підтвердити такими документами:



- заробітна плата або інші офіційні доходи — довідкою про доходи, розрахунковими документами чи податковою декларацією;



- продаж нерухомості або автомобіля — договором купівлі-продажу та документами, що підтверджують отримання оплати;



- спадщина або подарунок — свідоцтвом про право на спадщину, договором дарування чи іншими документами залежно від обставин;



- підприємницька діяльність — податковою декларацією, фінансовими документами та виписками, що підтверджують отримання коштів;



- накопичення на рахунках — банківськими виписками, які дають змогу простежити рух грошей.



Зауважимо, що наведений перелік є лише орієнтовним, адже остаточний список документів кожен банк визначає індивідуально, враховуючи специфіку та потенційні ризики платежу. Якщо гроші збиралися впродовж тривалого часу, клієнт може надати виписки про офіційні доходи за попередні періоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні немає єдиного ліміту, за якого банк гарантовано не запитає документи про походження грошей під час поповнення рахунку.Як повідомляє «24 Канал» , фінустанови мають право перевірити будь-який платіж, якщо він викликатиме підозру або суттєво відрізнятиметься від звичних витрат і доходів клієнта.Фінансові установи здійснюють перевірки відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг і враховують обставини кожної операції. Однак законодавство визначає межу для так званих порогових операцій — це 400 тисяч гривень і більше. Проте за законом № 361-IX одного лише досягнення цієї суми замало. Операція має додатково відповідати особливим критеріям, як-от використання великої кількості готівки, переказ за кордон чи зв’язок із певними країнами.Проте банківський контроль стосується не лише великих сум. Фінустанова може зацікавитися й значно меншим платежем чи внеском, якщо він не притаманний для клієнта, не збігається з його офіційними статками чи є підозрілим.Наприклад, якщо людина щомісяця отримує 25 тисяч гривень зарплати і раптом кладе на картку кількасот тисяч готівкою, банк найімовірніше попросить пояснити походження цих грошей. Це нормальна процедура перевірки, яка зовсім не свідчить про порушення закону.Тож рахувати лише граничні 400 тисяч гривень не варто. Для банків однаково важливі фінансова історія клієнта, джерело походження коштів і логіка самого платежу.Якщо банк звернувся із проханням пояснити походження грошей, клієнту необхідно надати документи, які чітко відображають реальне джерело їхнього отримання. Єдиного списку для всіх ситуацій немає, адже пакет документів щоразу залежить від способу заробітку коштів та конкретного фінансового платежу.Окрім того, походження коштів можна підтвердити такими документами:- заробітна плата або інші офіційні доходи — довідкою про доходи, розрахунковими документами чи податковою декларацією;- продаж нерухомості або автомобіля — договором купівлі-продажу та документами, що підтверджують отримання оплати;- спадщина або подарунок — свідоцтвом про право на спадщину, договором дарування чи іншими документами залежно від обставин;- підприємницька діяльність — податковою декларацією, фінансовими документами та виписками, що підтверджують отримання коштів;- накопичення на рахунках — банківськими виписками, які дають змогу простежити рух грошей.Зауважимо, що наведений перелік є лише орієнтовним, адже остаточний список документів кожен банк визначає індивідуально, враховуючи специфіку та потенційні ризики платежу. Якщо гроші збиралися впродовж тривалого часу, клієнт може надати виписки про офіційні доходи за попередні періоди.

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