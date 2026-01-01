Балістичний удар по Києву - знову без попередження: загинула 21-річна дівчина





Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише



За попередньою інформацією, у Деснянському районі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Дніпровському — нежитлову будівлю та заклади освіти.



Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що медики шпиталізували одного постраждалого.



Ще ввечері 18 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Деснянському районі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Дніпровському — нежитлову будівлю та заклади освіти.



Уночі він уточнив, що загинула 21-річна дівчина.



Крім того, унаслідок атаки пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці — у КМДА повідомили, що наземні станції метро «Чернігівська» й «Лісова» тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. Поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходової та контактної рейок.



За даними джерел журналіста «Радіо Свобода» Алекса Рауфоглу, балістичний удар по Києву знову стався «без будь-якого попередження» — це відбувається вже не вперше.



США припинили обмін розвідданими з Україною?



Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами, однак їх виявили вже під час атаки на столицю — інформації про пуски заздалегідь не було. Це повторилося під час балістичної атаки ввечері 13 жовтня.



13 жовтня речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що «бувають випадки, коли інформація про повітряну загрозу не доходить, і це не перший такий випадок».



Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про те, що росія може завдати балістичного удару по Києву.



На тлі цього президент США Дональд Трамп заявив, що США не припиняли обмін розвідувальними даними з Україною.



А вчора, 18 жовтня, Зеленський заявив, що обмін розвідданими відновився.



Раніше видання Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Армія рф атакувала Київ балістичними ракетами. Унаслідок удару загинула людина, ще двоє зазнали поранень.Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише Громадське За попередньою інформацією, у Деснянському районі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Дніпровському — нежитлову будівлю та заклади освіти.Міський голова Києвазаявив, що медики шпиталізували одного постраждалого.Ще ввечері 18 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Деснянському районі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Дніпровському — нежитлову будівлю та заклади освіти.Уночі він уточнив, що загинула 21-річна дівчина.Крім того, унаслідок атаки пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці — у КМДА повідомили, що наземні станції метро «Чернігівська» й «Лісова» тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. Поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходової та контактної рейок.За даними джерел журналіста «Радіо Свобода» Алекса Рауфоглу, балістичний удар по Києву знову стався «без будь-якого попередження» — це відбувається вже не вперше.Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами, однак їх виявили вже під час атаки на столицю — інформації про пуски заздалегідь не було. Це повторилося під час балістичної атаки ввечері 13 жовтня.13 жовтня речник Повітряних силсказав, що «бувають випадки, коли інформація про повітряну загрозу не доходить, і це не перший такий випадок».Президент Українизаявив, що партнери не попередили Україну про те, що росія може завдати балістичного удару по Києву.На тлі цього президент СШАзаявив, що США не припиняли обмін розвідувальними даними з Україною.А вчора, 18 жовтня, Зеленський заявив, що обмін розвідданими відновився.Раніше видання Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

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