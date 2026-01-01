Луцька мережа «Сімі» за місяць відкрила 11 маркетів у західних регіонах





Про це повідомила пресслужба ритейлера.



Нові магазини відкрилися за адресами:



Володимир, вул. Данила Галицького, 14

Луцьк, вул.Володимирська, 98

Луцьк, вул.Львівська, 146

Рівне, вул. Соборна, 205

Муроване, вул. Січових Стрільців, 45А

Львів, вул. Орлика П., 30, прим. П239

Львів, вул. Вашингтона Дж., 3-А, приміщення 0110

Львів, вул. Зелена, 115

Львів, вул. Погулянка, буд. 5, прим. 24

Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1

Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 207/1



Протягом серпня 2026-го мережа відкрили 10 нових маркетів.



Заснована в Луцьку “Сімі” є однією з найбільших мереж мінімаркетів на українському ринку. Власник торгової марки – ТОВ "Клевер Сторс". Станом на червень 2026 року мережа налічувала 511 торгових точок проти 443 роком раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мережа convenience-маркетів “Сімі” продовжує розширювати присутність у західних регіонах. У вересні 2026 року ритейлер відкрив 11 нових магазинів у Волинській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.Про це повідомила пресслужба ритейлера.Нові магазини відкрилися за адресами:Володимир, вул. Данила Галицького, 14Луцьк, вул.Володимирська, 98Луцьк, вул.Львівська, 146Рівне, вул. Соборна, 205Муроване, вул. Січових Стрільців, 45АЛьвів, вул. Орлика П., 30, прим. П239Львів, вул. Вашингтона Дж., 3-А, приміщення 0110Львів, вул. Зелена, 115Львів, вул. Погулянка, буд. 5, прим. 24Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 207/1Протягом серпня 2026-го мережа відкрили 10 нових маркетів.Заснована в Луцьку “Сімі” є однією з найбільших мереж мінімаркетів на українському ринку. Власник торгової марки – ТОВ "Клевер Сторс". Станом на червень 2026 року мережа налічувала 511 торгових точок проти 443 роком раніше.

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