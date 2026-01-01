Луцька мережа «Сімі» за місяць відкрила 11 маркетів у західних регіонах
Сьогодні, 08:20
Мережа convenience-маркетів “Сімі” продовжує розширювати присутність у західних регіонах. У вересні 2026 року ритейлер відкрив 11 нових магазинів у Волинській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.
Про це повідомила пресслужба ритейлера.
Нові магазини відкрилися за адресами:
Володимир, вул. Данила Галицького, 14
Луцьк, вул.Володимирська, 98
Луцьк, вул.Львівська, 146
Рівне, вул. Соборна, 205
Муроване, вул. Січових Стрільців, 45А
Львів, вул. Орлика П., 30, прим. П239
Львів, вул. Вашингтона Дж., 3-А, приміщення 0110
Львів, вул. Зелена, 115
Львів, вул. Погулянка, буд. 5, прим. 24
Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1
Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 207/1
Протягом серпня 2026-го мережа відкрили 10 нових маркетів.
Заснована в Луцьку “Сімі” є однією з найбільших мереж мінімаркетів на українському ринку. Власник торгової марки – ТОВ "Клевер Сторс". Станом на червень 2026 року мережа налічувала 511 торгових точок проти 443 роком раніше.
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Про це повідомила пресслужба ритейлера.
Нові магазини відкрилися за адресами:
Володимир, вул. Данила Галицького, 14
Луцьк, вул.Володимирська, 98
Луцьк, вул.Львівська, 146
Рівне, вул. Соборна, 205
Муроване, вул. Січових Стрільців, 45А
Львів, вул. Орлика П., 30, прим. П239
Львів, вул. Вашингтона Дж., 3-А, приміщення 0110
Львів, вул. Зелена, 115
Львів, вул. Погулянка, буд. 5, прим. 24
Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1
Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 207/1
Протягом серпня 2026-го мережа відкрили 10 нових маркетів.
Заснована в Луцьку “Сімі” є однією з найбільших мереж мінімаркетів на українському ринку. Власник торгової марки – ТОВ "Клевер Сторс". Станом на червень 2026 року мережа налічувала 511 торгових точок проти 443 роком раніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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