Луцька мережа «Сімі» за місяць відкрила 11 маркетів у західних регіонах

Луцька мережа «Сімі» за місяць відкрила 11 маркетів у західних регіонах
Мережа convenience-маркетів “Сімі” продовжує розширювати присутність у західних регіонах. У вересні 2026 року ритейлер відкрив 11 нових магазинів у Волинській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Про це повідомила пресслужба ритейлера.

Нові магазини відкрилися за адресами:

Володимир, вул. Данила Галицького, 14
Луцьк, вул.Володимирська, 98
Луцьк, вул.Львівська, 146
Рівне, вул. Соборна, 205
Муроване, вул. Січових Стрільців, 45А
Львів, вул. Орлика П., 30, прим. П239
Львів, вул. Вашингтона Дж., 3-А, приміщення 0110
Львів, вул. Зелена, 115
Львів, вул. Погулянка, буд. 5, прим. 24
Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1
Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 207/1

Протягом серпня 2026-го мережа відкрили 10 нових маркетів.

Заснована в Луцьку “Сімі” є однією з найбільших мереж мінімаркетів на українському ринку. Власник торгової марки – ТОВ "Клевер Сторс". Станом на червень 2026 року мережа налічувала 511 торгових точок проти 443 роком раніше.

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Теги: Сімі, розширення мережі
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