Росія атакувала Волинь 15 дронами: що відомо





Про це



"Найбільше під атакою опинилися Ковель, Маневичі, Луцьк. Внаслідок влучань та падінь уламків дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура. На щастя, інформації про травмованих та загиблих немає.



Тож станом на зараз без електропостачання близько 66 тис. точок обліку", - йдеться в повідомленні.



Ліквідація наслідків атак триває. Всі служби працюють над цим, коли дозволяє безпекова ситуація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область знову зазнала масованої атаки реактивники шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.Про це повідомили у Волинській ОВА."Найбільше під атакою опинилися Ковель, Маневичі, Луцьк. Внаслідок влучань та падінь уламків дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура. На щастя, інформації про травмованих та загиблих немає.Тож станом на зараз без електропостачання близько 66 тис. точок обліку", - йдеться в повідомленні.Ліквідація наслідків атак триває. Всі служби працюють над цим, коли дозволяє безпекова ситуація.

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