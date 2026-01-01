На Волині в аварії травмувалось п’ятеро жінок: водійка з’їхала в кювет
Сьогодні, 10:00
У Ковельському районі в автопригоді травмувалося п’ятеро жінок: одну з них госпіталізували.
Про це повідомили у поліції Волині.
Автопригода трапилася вчора, близько 15:40, у селі Блаженик Ковельського району.
55-річна водійка автомобіля Citroën не врахувала безпечної швидкості руху, дорожньої обстановки та з’їхала в кювет.
У результаті ДТП водійка та четверо пасажирок отримали тілесні ушкодження. Одну з пасажирок госпіталізували, іншим постраждалим медики надали допомогу без госпіталізації.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Автопригода трапилася вчора, близько 15:40, у селі Блаженик Ковельського району.
55-річна водійка автомобіля Citroën не врахувала безпечної швидкості руху, дорожньої обстановки та з’їхала в кювет.
У результаті ДТП водійка та четверо пасажирок отримали тілесні ушкодження. Одну з пасажирок госпіталізували, іншим постраждалим медики надали допомогу без госпіталізації.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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