На Волині в аварії травмувалось п’ятеро жінок: водійка з’їхала в кювет





Про це повідомили у поліції Волині.



Автопригода трапилася вчора, близько 15:40, у селі Блаженик Ковельського району.



55-річна водійка автомобіля Citroën не врахувала безпечної швидкості руху, дорожньої обстановки та з’їхала в кювет.



У результаті ДТП водійка та четверо пасажирок отримали тілесні ушкодження. Одну з пасажирок госпіталізували, іншим постраждалим медики надали допомогу без госпіталізації.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.







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