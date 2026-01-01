На Волині в аварії травмувалось п’ятеро жінок: водійка з’їхала в кювет

На Волині в аварії травмувалось п’ятеро жінок: водійка з’їхала в кювет
У Ковельському районі в автопригоді травмувалося п’ятеро жінок: одну з них госпіталізували.

Про це повідомили у поліції Волині.

Автопригода трапилася вчора, близько 15:40, у селі Блаженик Ковельського району.

55-річна водійка автомобіля Citroën не врахувала безпечної швидкості руху, дорожньої обстановки та з’їхала в кювет.

У результаті ДТП водійка та четверо пасажирок отримали тілесні ушкодження. Одну з пасажирок госпіталізували, іншим постраждалим медики надали допомогу без госпіталізації.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
На Волині в аварії травмувалось п’ятеро жінок: водійка з’їхала в кювет
На Волині в аварії травмувалось п’ятеро жінок: водійка з’їхала в кювет



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Теги: Волинь, ДТП
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