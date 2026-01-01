У Ківерцях - два реактивні «шахеди» вдарили по підстанціях

Ворог атакував Ківерцівську громаду на Волині.Про цеміський голова"Наразі маємо два влучання «шахедів» по підстанціях. Я вже перебуваю на одному з місць влучання. Триває ліквідація пожежі, відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки.Ситуація контрольована. Прошу всіх зберігати спокій, але не нехтувати власною безпекою.Не наближайтеся до місць влучань, не знімайте та не публікуйте фото й відео наслідків атаки та роботи відповідних служб", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, щоУпродовж ночі та ранку