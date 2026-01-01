Атаки російських дронів зазнали п'ять громад на Волині: без світла - близько 68 тисяч абонентів





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"Станом на зараз без електропостачання лишається близько 68 тисяч точок обліку.



Загалом від початку доби атаки на критичну інфраструктуру зазнали Ковельська, Маневицька, Прилісненська, Ківерцівська та Луцька громади.



Аварійні бригади та всі служби роблять все можливе для ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Волинська область знову зазнала масованої атаки реактивники шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.



Ковельська громада пережила важку ніч, проте масована ворожа атака на Ковель продовжується й з самого ранку. На жаль, внаслідок обстрілів є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.



У Ківерцях - два реактивні «шахеди» вдарили по підстанціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру Волині. Сьогодні, 19 жовтня, під ударом також опинилася Ківерцівська та Прилісненська громади. Без постраждалих.Про це повідомили у Волинській ОВА."Станом на зараз без електропостачання лишається близько 68 тисяч точок обліку.Загалом від початку доби атаки на критичну інфраструктуру зазнали Ковельська, Маневицька, Прилісненська, Ківерцівська та Луцька громади.Аварійні бригади та всі служби роблять все можливе для ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників., проте масована ворожа атака на Ковель продовжується й з самого ранку. На жаль, внаслідок обстрілів є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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