Волинь та ще чотири західні області: захисники неба збили 36 реактивних дронів

Волинь та ще чотири західні області: захисники неба збили 36 реактивних дронів
Вдень 18 жовтня та вночі 19 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 36 реактивних БпЛА типу «Герань-2» та «Герань-4».

Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Львівською областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Нагадаємо, що Волинська область знову зазнала масованої атаки реактивники шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.

Ковельська громада пережила важку ніч, проте масована ворожа атака на Ковель продовжується й з самого ранку. На жаль, внаслідок обстрілів є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.
Волинь та ще чотири західні області: захисники неба збили 36 реактивних дронів

У Ківерцях - два реактивні «шахеди» вдарили по підстанціях.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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