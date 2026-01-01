43-річна волинянка вирощує обліпиховий сад. ВІДЕО

Оксана Купріда з Ківерців вирощує обліпиху. У 2020 році на 12 сотих землі заклала сад, висадивши понад 200 саджанців. Четвертий рік поспіль вона збирає врожай.



Реалізовує ягоди на місцевих ринках. Як господарює волинянка розповіла



Вирощує свій обліпиховий сад жінка на присадибній ділянці площею 12 соток, тут росте 220 дерев. Приїздить до саду, як на дачу. Раніше тут пробувала висаджувати малину, але вона вимагає більше уваги та збирати її потрібно частіше, а ціни на неї — низькі, розповідає господиня.



«Вона росте їй треба і хлопчика, і дівчинку, тут є різні дерева: на дівчатках є плоди, а ось це хлопчик, він просто красивий, він з весни дав свій пилок, бо запилюється вона від вітру, там є кілька днів у квітні-травні, коли вона цвіте», — каже Оксана Купріда.



Сад заклали восени 2020 року, 10% від посаджених дерев не прийнялися. У 2022 році почала збирати перший врожай, приблизно 18-20 літрів. На наступний рік було до 300 літрів. Сорт, який вирощує називається «Подільський». У ньому більший вміст обліпихової олії та він входить у найкращі п'ять малоколючкових сортів обліпихи.



«Збираю в рукавицях, бо як тріскає бубка, тоді кислота виділяється і де яка є тріщинка в руках, то дуже пече, болить. Я збираю її у відерка, то, орієнтовно, де одне можна зібрати з одного дерева, а де можна по 5-6. Одне відеречко збираю за 45 хвилин», — говорить жінка.



Оксана Купріда каже, що їй подобається доглядати за обліпиховим садом. Дерева не вибагливі: потребують санітарної обрізки, можна й без поливної системи, треба підживлювати та обкошувати міжряддя.



«Взагалі її по технології зрізають гілля і складають в ящики та в холодильник, заморожують і замороженою тоді обривають. Але мені шкода просто дерев, то я їх обриваю. Тут земля піщана і кожне дерево потребує підживи, тоді воно йде в ріст», — говорить Оксана Купріда.



Зберігати обліпиху треба так: якщо ви купили її, кілька разів промити та перекрутити на м'ясорубку, на блендер, на комбайн і в пропорції один до одного в грамах, наприклад, якщо в літрі 600 грамів, то ви 600 грамів цукру даєте або 600 грамів меду, за бажанням можна додавати імбир, лимон, апельсин, ділиться рецептом Оксана Купріда.



Жінка каже, що в обліписі корисне все: ягода, листя, кора. Її використовують при запальних процесах в організмі, від застуди.



«Обліпихову олію як роблять? З сушеної ягоди. Треба її перебити, а потім залити маслом рослинним і настоювати в темному місці два тижні, процідити, тоді використовувати. Листя просто висушуєте і звичайний трав'яний чай», — каже Оксана Купріда.



Минулого року, розповідає господиня, розпочала збирати ягоду 20 вересня, а закінчила 12 листопада. Треба встигнути до перших приморозків, бо тоді ягоди стануть м'якими.



Оксана Купріда каже, що зараз — у декреті. Старшій доньці 4 з половиною роки, а меншій 3 місяці. До декрету жінка була підприємицею, продавала овочі на ринку. Нині збирає урожай обліпихи, а чоловік бавить доньок.



«Мені тут тихіше і менше зайвого шуму. Мамі треба спокій. І тут цей спокій дуже прекрасний. Ніхто не «мамкає», не каже щось там дати, приготувати, прибрати, на місце поскладати. А тут просто рвеш і час тут дуже швидко плине», — розповідає жінка.



Зібрані ягоди Оксана продає і на ринку, і відправляє по Україні. Нині ціна за літр становить 200 гривень, але оскільки купують багато, то продає по 250 гривень за кілограм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 43-річназ Ківерців вирощує обліпиху. У 2020 році на 12 сотих землі заклала сад, висадивши понад 200 саджанців. Четвертий рік поспіль вона збирає врожай.Реалізовує ягоди на місцевих ринках. Як господарює волинянка розповіла Суспільному Вирощує свій обліпиховий сад жінка на присадибній ділянці площею 12 соток, тут росте 220 дерев. Приїздить до саду, як на дачу. Раніше тут пробувала висаджувати малину, але вона вимагає більше уваги та збирати її потрібно частіше, а ціни на неї — низькі, розповідає господиня.«Вона росте їй треба і хлопчика, і дівчинку, тут є різні дерева: на дівчатках є плоди, а ось це хлопчик, він просто красивий, він з весни дав свій пилок, бо запилюється вона від вітру, там є кілька днів у квітні-травні, коли вона цвіте», — каже Оксана Купріда.Сад заклали восени 2020 року, 10% від посаджених дерев не прийнялися. У 2022 році почала збирати перший врожай, приблизно 18-20 літрів. На наступний рік було до 300 літрів. Сорт, який вирощує називається «Подільський». У ньому більший вміст обліпихової олії та він входить у найкращі п'ять малоколючкових сортів обліпихи.«Збираю в рукавицях, бо як тріскає бубка, тоді кислота виділяється і де яка є тріщинка в руках, то дуже пече, болить. Я збираю її у відерка, то, орієнтовно, де одне можна зібрати з одного дерева, а де можна по 5-6. Одне відеречко збираю за 45 хвилин», — говорить жінка.Оксана Купріда каже, що їй подобається доглядати за обліпиховим садом. Дерева не вибагливі: потребують санітарної обрізки, можна й без поливної системи, треба підживлювати та обкошувати міжряддя.«Взагалі її по технології зрізають гілля і складають в ящики та в холодильник, заморожують і замороженою тоді обривають. Але мені шкода просто дерев, то я їх обриваю. Тут земля піщана і кожне дерево потребує підживи, тоді воно йде в ріст», — говорить Оксана Купріда.Зберігати обліпиху треба так: якщо ви купили її, кілька разів промити та перекрутити на м'ясорубку, на блендер, на комбайн і в пропорції один до одного в грамах, наприклад, якщо в літрі 600 грамів, то ви 600 грамів цукру даєте або 600 грамів меду, за бажанням можна додавати імбир, лимон, апельсин, ділиться рецептом Оксана Купріда.Жінка каже, що в обліписі корисне все: ягода, листя, кора. Її використовують при запальних процесах в організмі, від застуди.«Обліпихову олію як роблять? З сушеної ягоди. Треба її перебити, а потім залити маслом рослинним і настоювати в темному місці два тижні, процідити, тоді використовувати. Листя просто висушуєте і звичайний трав'яний чай», — каже Оксана Купріда.Минулого року, розповідає господиня, розпочала збирати ягоду 20 вересня, а закінчила 12 листопада. Треба встигнути до перших приморозків, бо тоді ягоди стануть м'якими.Оксана Купріда каже, що зараз — у декреті. Старшій доньці 4 з половиною роки, а меншій 3 місяці. До декрету жінка була підприємицею, продавала овочі на ринку. Нині збирає урожай обліпихи, а чоловік бавить доньок.«Мені тут тихіше і менше зайвого шуму. Мамі треба спокій. І тут цей спокій дуже прекрасний. Ніхто не «мамкає», не каже щось там дати, приготувати, прибрати, на місце поскладати. А тут просто рвеш і час тут дуже швидко плине», — розповідає жінка.Зібрані ягоди Оксана продає і на ринку, і відправляє по Україні. Нині ціна за літр становить 200 гривень, але оскільки купують багато, то продає по 250 гривень за кілограм.

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