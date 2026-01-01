Дональд Трамп під тиском намагається змусити Україну капітулювати перед росією, - Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп під тиском намагається змусити Україну капітулювати перед росією.



Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg увечері 18 жовтня, пише



Так, президент назвав час перед проміжними виборами в США «небезпечними днями». За його словами, останньою пропозицією України було перестати обстрілювати російську паливну інфраструктуру, як цього просили у США, а за це отримати більше ракет Patriot, щоб захищатися від балістики.



Утім, американці просто хочуть припинення ударів по «дизелю», а якщо Україна по ньому битиме, «вони нас від чогось від’єднають», каже Зеленський.



«Я вважаю, що були зроблені кроки, спрямовані на те, щоб схилити Україну до капітуляції. Я не стверджую, що саме таку мету мають наші партнери. Мені не хочеться думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну можна завершити швидше коштом України. Але це має саме такий вигляд», — сказав президент.



Bloomberg також підтвердив, що про балістичну атаку на Київ ввечері 18 жовтня попередження від партнерів не було. Раніше Зеленський говорив, що про балістику Україну попереджають тільки США.



За словами Зеленського, США також затримують постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.



«Ми заплатили за цю зброю. Лише частина була схвалена США, а решта — ні. І це не технічний збій», — заявив Зеленський.



Він додав, що США постачають Україні лише 12 ракет Patriot на місяць — чверть від того, що передавали за часів президента США Джо Байдена.



Попри все, Зеленський вважає, що після американських виборів усе може налагодитися.



«Політика під час виборів дуже агресивна. Поки це агонія, але після виборів життя триватиме, і я вірю, що буде краще», — додав глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвважає, щопід тиском намагається змусити Україну капітулювати перед росією.Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg увечері 18 жовтня, пише Громадське Так, президент назвав час перед проміжними виборами в США «небезпечними днями». За його словами, останньою пропозицією України було перестати обстрілювати російську паливну інфраструктуру, як цього просили у США, а за це отримати більше ракет Patriot, щоб захищатися від балістики.Утім, американці просто хочуть припинення ударів по «дизелю», а якщо Україна по ньому битиме, «вони нас від чогось від’єднають», каже Зеленський.«Я вважаю, що були зроблені кроки, спрямовані на те, щоб схилити Україну до капітуляції. Я не стверджую, що саме таку мету мають наші партнери. Мені не хочеться думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну можна завершити швидше коштом України. Але це має саме такий вигляд», — сказав президент.Bloomberg також підтвердив, що про балістичну атаку на Київ ввечері 18 жовтня попередження від партнерів не було. Раніше Зеленський говорив, що про балістику Україну попереджають тільки США.За словами Зеленського, США також затримують постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.«Ми заплатили за цю зброю. Лише частина була схвалена США, а решта — ні. І це не технічний збій», — заявив Зеленський.Він додав, що США постачають Україні лише 12 ракет Patriot на місяць — чверть від того, що передавали за часів президента США Джо Байдена.Попри все, Зеленський вважає, що після американських виборів усе може налагодитися.«Політика під час виборів дуже агресивна. Поки це агонія, але після виборів життя триватиме, і я вірю, що буде краще», — додав глава держави.

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