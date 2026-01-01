Ковель пережив важку ніч: є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури





Про це Ігор Чайка.



"Фахівцям вдалося стабілізувати систему водопостачання, тож подачу води частково відновлено. Проте, з огляду на критичну ситуацію в енергосистемі, радимо зробити запаси води.



Енергетики й інші екстрені служби працюють в посиленому режимі й роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити енергопостачання.



Загроза все ще триває, і ситуація може змінитися будь-якої миті", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Волинська область знову зазнала масованої атаки реактивники шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада пережила важку ніч, проте масована ворожа атака на Ковель продовжується й з самого ранку. На жаль, внаслідок обстрілів є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.Про це повідомив міський голова"Фахівцям вдалося стабілізувати систему водопостачання, тож подачу води частково відновлено. Проте, з огляду на критичну ситуацію в енергосистемі, радимо зробити запаси води.Енергетики й інші екстрені служби працюють в посиленому режимі й роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити енергопостачання.Загроза все ще триває, і ситуація може змінитися будь-якої миті", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію