На Волині горіли дача та житловий будинок
Сьогодні, 14:14
Минулої доби на Волині через коротке замикання електромережі виникли три пожежі у житловому секторі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На території садівничого товариства у селі Литовеж Володимирського району горів дачний будинок. У селі Промінь Луцького району виникла пожежа в цокольному приміщенні житлового будинку, а в місті Володимирі — в господарській будівлі.
На місцях працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а в с. Промінь до гасіння долучилися працівники добровільної команди. Пожежі ліквідовані, в усіх випадках вдалося запобігти знищенню будівель вогнем. На щастя, обійшлося без жертв.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На території садівничого товариства у селі Литовеж Володимирського району горів дачний будинок. У селі Промінь Луцького району виникла пожежа в цокольному приміщенні житлового будинку, а в місті Володимирі — в господарській будівлі.
На місцях працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а в с. Промінь до гасіння долучилися працівники добровільної команди. Пожежі ліквідовані, в усіх випадках вдалося запобігти знищенню будівель вогнем. На щастя, обійшлося без жертв.
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