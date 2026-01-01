На Волині горіли дача та житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На території садівничого товариства у селі Литовеж Володимирського району горів дачний будинок. У селі Промінь Луцького району виникла пожежа в цокольному приміщенні житлового будинку, а в місті Володимирі — в господарській будівлі.



На місцях працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а в с. Промінь до гасіння долучилися працівники добровільної команди. Пожежі ліквідовані, в усіх випадках вдалося запобігти знищенню будівель вогнем. На щастя, обійшлося без жертв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби на Волині через коротке замикання електромережі виникли три пожежі у житловому секторі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На території садівничого товариства у селі Литовеж Володимирського району горів дачний будинок. У селі Промінь Луцького району виникла пожежа в цокольному приміщенні житлового будинку, а в місті Володимирі — в господарській будівлі.На місцях працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а в с. Промінь до гасіння долучилися працівники добровільної команди. Пожежі ліквідовані, в усіх випадках вдалося запобігти знищенню будівель вогнем. На щастя, обійшлося без жертв.

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