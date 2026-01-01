На Волині студентів навчають основ національного спротиву. ФОТО





Підготовка відбувається в межах реалізації Закону України «Про основи національного спротиву» відповідно до навчальної програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №1002 від 30 червня 2026 року.



Навчальна дисципліна «Основи національного спротиву» покликана сформувати у молоді оборонну свідомість, підвищити рівень національно-патріотичного виховання та підготувати громадян до дій в умовах сучасних загроз.



Під час занять студенти знайомляться з історією створення, особливостями діяльності та бойовим шляхом Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також вивчають основи теорії спеціальних операцій, принципи асиметричного протистояння та роль руху опору в системі всеохоплюючої оборони держави.



Окрему увагу приділяють історії української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, підпілля Організації українських націоналістів та Української повстанської армії до сучасного руху опору.



Організатори наголошують, що саме попередні покоління борців за незалежність зберегли українську державницьку традицію навіть в умовах окупації та еміграції. Сьогодні цю справу продовжують Сили спеціальних операцій ЗСУ, розвиваючи систему національного спротиву та підготовки громадян до захисту України.



Охочих долучитися до Руху опору закликають дізнаватися більше на офіційному сайті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому національному технічному університеті розпочали підготовку студентів І–ІІ курсів з основ національного спротиву. Навчання проводять представники Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України спільно з КЗ «Центр національного спротиву Волині».Підготовка відбувається в межах реалізації Закону України «Про основи національного спротиву» відповідно до навчальної програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №1002 від 30 червня 2026 року.Навчальна дисципліна «Основи національного спротиву» покликана сформувати у молоді оборонну свідомість, підвищити рівень національно-патріотичного виховання та підготувати громадян до дій в умовах сучасних загроз.Під час занять студенти знайомляться з історією створення, особливостями діяльності та бойовим шляхом Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також вивчають основи теорії спеціальних операцій, принципи асиметричного протистояння та роль руху опору в системі всеохоплюючої оборони держави.Окрему увагу приділяють історії української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, підпілля Організації українських націоналістів та Української повстанської армії до сучасного руху опору.Організатори наголошують, що саме попередні покоління борців за незалежність зберегли українську державницьку традицію навіть в умовах окупації та еміграції. Сьогодні цю справу продовжують Сили спеціальних операцій ЗСУ, розвиваючи систему національного спротиву та підготовки громадян до захисту України.Охочих долучитися до Руху опору закликають дізнаватися більше на офіційному сайті: https://opir.org.ua/

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