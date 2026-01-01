У Луцьку хірург обласної лікарні за 200 доларів підробив медичні документи пацієнта: як його покарали





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передають



Дмитро Ш. цьогоріч одержав 200 доларів від мешканки Волині, дії якої винесено в інше кримінальне провадження. За це медик мав зробити виписку із недостовірними відомостями в медичній картці пацієнта.



Згідно з документами, останній нібито перебував на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні із фіктивним діагнозом «гострий гастрит». Пізніше хірург скоїв аналогічний вчинок.



Правопорушення кваліфікували як одержання працівником підприємства неправомірної вигоди за дії в інтересах третьої особи, вчинені повторно. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини і задонатив 100 тисяч гривень на ЗСУ.



Суд призначив Дмитру Ш. штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ще 5776 гривень стягнули за проведенням експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікар-хірург Волинської обласної клінічної лікарні за гроші підробив медичні документи для іншої особи.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передають "Волинські новини" цьогоріч одержав 200 доларів від мешканки Волині, дії якої винесено в інше кримінальне провадження. За це медик мав зробити виписку із недостовірними відомостями в медичній картці пацієнта.Згідно з документами, останній нібито перебував на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні із фіктивним діагнозом «гострий гастрит». Пізніше хірург скоїв аналогічний вчинок.Правопорушення кваліфікували як одержання працівником підприємства неправомірної вигоди за дії в інтересах третьої особи, вчинені повторно. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання вини і задонатив 100 тисяч гривень на ЗСУ.Суд призначив Дмитру Ш. штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ще 5776 гривень стягнули за проведенням експертизи.

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