У домашнього кота на Волині виявили сказ: тварина покусала власницю



Про це 18 жовтня у коментарі



З його слів, місяць тому кіт повернувся додому покусаним. Власники не зверталися до ветеринарних спеціалістів для огляду та надання допомоги тварині. 12 жовтня 2026 року кіт подряпав свою власницю. Про цей випадок повідомили ветеринарів.



Після проведення клінічного огляду тварину ізолювали в окрему клітку. Однак 14 жовтня власник повідомив про загибель кота. За результатами лабораторного вірусологічного дослідження у тварини підтвердили сказ. Наразі власники тварини отримують антирабічну вакцину.



У селі Нудиже оголосили карантин на 60 діб.



Що робити у випадку покусу дикої тварини



У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.



Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Нудиже Ковельського району запроваджені карантинні обмеження через випадок сказу у домашнього кота.Про це 18 жовтня у коментарі Суспільному розповів начальник відділу організації протиепізоотичних заходів Держпродспоживслужби в області Сергій Войтюк.З його слів, місяць тому кіт повернувся додому покусаним. Власники не зверталися до ветеринарних спеціалістів для огляду та надання допомоги тварині. 12 жовтня 2026 року кіт подряпав свою власницю. Про цей випадок повідомили ветеринарів.Після проведення клінічного огляду тварину ізолювали в окрему клітку. Однак 14 жовтня власник повідомив про загибель кота. За результатами лабораторного вірусологічного дослідження у тварини підтвердили сказ. Наразі власники тварини отримують антирабічну вакцину.У селі Нудиже оголосили карантин на 60 діб.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

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