Чи очікувати магнітні бурі 18 жовтня: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).



Як повідомляють у Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою. Водночас зазначається, що можливий сонячний радіаційний шторм.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 18 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).Як повідомляють у Meteoprog, у неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою. Водночас зазначається, що можливий сонячний радіаційний шторм."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

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