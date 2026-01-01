На війні загинув Герой з Волині Микола Федонюк

На війні загинув Герой з Волині Микола Федонюк
11 жовтня на Харківщині загинув Захисник Микола Федонюк, 1978 року народження. Житель Нововолинська.

Про загибель військовослужбовця повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - написав міський голова

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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