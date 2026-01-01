На війні загинув Герой з Волині Микола Федонюк





Про загибель військовослужбовця повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - написав міський голова



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 жовтня на Харківщині загинув Захисник Микола Федонюк, 1978 року народження. Житель Нововолинська.Про загибель військовослужбовця повідомив Нововолинський міський голова"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - написав міський головаІнформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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