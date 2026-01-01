Тіна Кароль і СКАЙЛЕР перенесли концерти у Луцьку через безпекову ситуацію





Волинь протягом останніх кількох днів потерпає від виснажливих ворожих атак, передає



Виступ Тіни Кароль мав відбутися 16 жовтня у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Однак концерт перенесли на 28 жовтня.



Також змінилася дата виступу співачки СКАЙЛЕР, який теж планували провести 16 жовтня у розважальному центрі «Промінь». Нова дата концерту – 23 жовтня



Перенесення виступів пов'язане з безпековою ситуацією в регіоні на тлі російських атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співачки Тіна Кароль і СКАЙЛЕР перенесли свої концерти у Луцьку через безпекову ситуацію.Волинь протягом останніх кількох днів потерпає від виснажливих ворожих атак, передає "Конкурент" Виступ Тіни Кароль мав відбутися 16 жовтня у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Однак концерт перенесли на 28 жовтня.Також змінилася дата виступу співачки СКАЙЛЕР, який теж планували провести 16 жовтня у розважальному центрі «Промінь». Нова дата концерту – 23 жовтняПеренесення виступів пов'язане з безпековою ситуацією в регіоні на тлі російських атак.

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