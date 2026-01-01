Тіна Кароль і СКАЙЛЕР перенесли концерти у Луцьку через безпекову ситуацію

Тіна Кароль і СКАЙЛЕР перенесли концерти у Луцьку через безпекову ситуацію
Співачки Тіна Кароль і СКАЙЛЕР перенесли свої концерти у Луцьку через безпекову ситуацію.

Волинь протягом останніх кількох днів потерпає від виснажливих ворожих атак, передає "Конкурент".

Виступ Тіни Кароль мав відбутися 16 жовтня у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Однак концерт перенесли на 28 жовтня.

Також змінилася дата виступу співачки СКАЙЛЕР, який теж планували провести 16 жовтня у розважальному центрі «Промінь». Нова дата концерту – 23 жовтня

Перенесення виступів пов'язане з безпековою ситуацією в регіоні на тлі російських атак.

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Теги: концерти, Луцьк, перенесення
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