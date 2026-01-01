На Волині 17 жовтня вимикатимуть електроенергію: запроваджені графіки





Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.

Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

10:00-14:00

підчерга 1.2:

14:00-17:30

підчерга 2.1:

17:30-21:00

підчерга 2.2:

21:00-22:00









Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні, 17 жовтня, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:підчерга 1.1:10:00-14:00підчерга 1.2:14:00-17:30підчерга 2.1:17:30-21:00підчерга 2.2:21:00-22:00Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.

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