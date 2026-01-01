На Волині 17 жовтня вимикатимуть електроенергію: запроваджені графіки
Сьогодні, 11:10
Через складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні, 17 жовтня, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
10:00-14:00
підчерга 1.2:
14:00-17:30
підчерга 2.1:
17:30-21:00
підчерга 2.2:
21:00-22:00
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
10:00-14:00
підчерга 1.2:
14:00-17:30
підчерга 2.1:
17:30-21:00
підчерга 2.2:
21:00-22:00
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.
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