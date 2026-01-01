ЛНТУ переходить на дистанційне навчання 16–17 жовтня

ЛНТУ переходить на дистанційне навчання 16–17 жовтня
Луцький національний технічний університет 16 і 17 жовтня працюватиме в дистанційному форматі.

Про це повідомили в університеті.

Навчальні заняття відбуватимуться за розкладом із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Про подальший формат навчання та роботи закладу в університеті обіцяють повідомити завчасно.

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Теги: ЛНТУ, дистанційне навчання
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