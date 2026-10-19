Генштаб потребує військових, а кількість відстрочок зростає, - Корецький про перегляд бронювання

Сергій Корецький пояснив намір уряду переглянути правила бронювання потребою Генштабу у військових та стрімким зростанням кількості бронювань і відстрочок від мобілізації.



Про це Корецький в інтерв'ю BBC, пише



"Генштаб потребує військових, потребує мобілізації. Є поранені, які вибувають. Є зниклі безвісти, на жаль. На жаль, є загиблі. І СЗЧ є. Є військові, які служать вже багато років, навіть після поранень, які потребують ротації", - йдеться в повідомленні.



За словами прем'єра, людей, які мають відстрочку, заброньовані або переховуються від мобілізації, сукупно суттєво більше, ніж тих, хто служить.



Корецький стверджує, що протягом останніх шести-восьми місяців кількість бронювань та відстрочок щомісяця зростає на десятки тисяч.



"І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі", - зазначив прем'єр.



"Тому, щоб, як мінімум, зупинити оцю динаміку, яка набрала дуже негативного тренду, і уникнути зловживань і маніпуляцій в системі бронювання, ми і пропонуємо переглянути правила.



Ми будемо робити акцент на обороноздатності, на забезпеченні сил оборони всім необхідним. Хоча економіка, безумовно, дуже важлива", - зазначив він.



Корецький заявив, що уряд робитиме акцент на обороноздатності та забезпеченні Сил оборони. Основними критеріями критичності підприємств він назвав обороноздатність і життєзабезпечення держави.



Як приклад зловживань прем'єр навів компанію, яка умовно виробляє два дрони на рік, але бронює сотні працівників. За його словами, мета змін – мінімізувати такі випадки.



Водночас Корецький не виключив можливості економічного бронювання, але зазначив, що розмір зарплат і відсутність податкових боргів самі собою не означають, що підприємство є критичним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністрпояснив намір уряду переглянути правила бронювання потребою Генштабу у військових та стрімким зростанням кількості бронювань і відстрочок від мобілізації.Про це Корецький в інтерв'ю BBC, пише Українська правда "Генштаб потребує військових, потребує мобілізації. Є поранені, які вибувають. Є зниклі безвісти, на жаль. На жаль, є загиблі. І СЗЧ є. Є військові, які служать вже багато років, навіть після поранень, які потребують ротації", - йдеться в повідомленні.За словами прем'єра, людей, які мають відстрочку, заброньовані або переховуються від мобілізації, сукупно суттєво більше, ніж тих, хто служить.Корецький стверджує, що протягом останніх шести-восьми місяців кількість бронювань та відстрочок щомісяця зростає на десятки тисяч."І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі", - зазначив прем'єр."Тому, щоб, як мінімум, зупинити оцю динаміку, яка набрала дуже негативного тренду, і уникнути зловживань і маніпуляцій в системі бронювання, ми і пропонуємо переглянути правила.Ми будемо робити акцент на обороноздатності, на забезпеченні сил оборони всім необхідним. Хоча економіка, безумовно, дуже важлива", - зазначив він.Корецький заявив, що уряд робитиме акцент на обороноздатності та забезпеченні Сил оборони. Основними критеріями критичності підприємств він назвав обороноздатність і життєзабезпечення держави.Як приклад зловживань прем'єр навів компанію, яка умовно виробляє два дрони на рік, але бронює сотні працівників. За його словами, мета змін – мінімізувати такі випадки.Водночас Корецький не виключив можливості економічного бронювання, але зазначив, що розмір зарплат і відсутність податкових боргів самі собою не означають, що підприємство є критичним.

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