У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі внаслідок обстрілу Росії

У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі внаслідок обстрілу Росії
Внаслідок російської атаки виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

19 жовтня російські війська знову атакували критичну інфраструктуру Волині. У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

Постраждалих немає.
У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі внаслідок обстрілу Росії

Нагадаємо, що Волинська область знову зазнала масованої атаки реактивники шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.

Ковельська громада пережила важку ніч, проте масована ворожа атака на Ковель продовжується й з самого ранку. На жаль, внаслідок обстрілів є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

У Ківерцях - два реактивні «шахеди» вдарили по підстанціях.
У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі внаслідок обстрілу Росії
У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі внаслідок обстрілу Росії
У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі внаслідок обстрілу Росії
У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі внаслідок обстрілу Росії
У Луцькому та Камінь-Каширському районах виникли пожежі внаслідок обстрілу Росії

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Теги: Волинь, обстріл
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