Дощі різної інтенсивності: якою буде погода на Волині цього тижня

Дощі різної інтенсивності: якою буде погода на Волині цього тижня
На Волині 20 жовтня погоду визначатиме атмосферний фронт, пов'язаний із південним циклоном: очікується невеликий дощ із температурою вдень до 13-15° тепла. 21 жовтня опади припиняться і вдень потеплішає до 15-18°.

Надалі атмосферні фронти знову спричинять дощі різної інтенсивності, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.

До кінця доби 19 жовтня передбачається хмарна погода. Пройде помірний дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Денна температура повітря від +9° до +11° тепла.

У вівторок, 20 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі — 8-10°, вдень — 12-14°, по області вночі — 6-11°, вдень — 10-15°.

У середу, 21 жовтня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 5-10°, вдень — 13-18°.

У четвер, 22 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 6-11°, вдень — 12-17°.

У п'ятницю, 23 жовтня, очікується хмарна погода, часом дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 6-11°, вдень — 10-15°.

У суботу, 24 жовтня, на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 5-10°, вдень від +10° до +15°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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