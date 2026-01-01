Дощі різної інтенсивності: якою буде погода на Волині цього тижня





Надалі атмосферні фронти знову спричинять дощі різної інтенсивності, розповіла Світлана Дриганюк.



До кінця доби 19 жовтня передбачається хмарна погода. Пройде помірний дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Денна температура повітря від +9° до +11° тепла.



У вівторок, 20 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі — 8-10°, вдень — 12-14°, по області вночі — 6-11°, вдень — 10-15°.



У середу, 21 жовтня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 5-10°, вдень — 13-18°.



У четвер, 22 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 6-11°, вдень — 12-17°.



У п'ятницю, 23 жовтня, очікується хмарна погода, часом дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 6-11°, вдень — 10-15°.



У суботу, 24 жовтня, на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 5-10°, вдень від +10° до +15°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 20 жовтня погоду визначатиме атмосферний фронт, пов'язаний із південним циклоном: очікується невеликий дощ із температурою вдень до 13-15° тепла. 21 жовтня опади припиняться і вдень потеплішає до 15-18°.Надалі атмосферні фронти знову спричинять дощі різної інтенсивності, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїДо кінця доби 19 жовтня передбачається хмарна погода. Пройде помірний дощ. Вітер північний 5-10 м/с. Денна температура повітря від +9° до +11° тепла.У вівторок, 20 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі — 8-10°, вдень — 12-14°, по області вночі — 6-11°, вдень — 10-15°.У середу, 21 жовтня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 5-10°, вдень — 13-18°.У четвер, 22 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 6-11°, вдень — 12-17°.У п'ятницю, 23 жовтня, очікується хмарна погода, часом дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 6-11°, вдень — 10-15°.У суботу, 24 жовтня, на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 5-10°, вдень від +10° до +15°.

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