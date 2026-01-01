До Луцька прибуває скорботний кортеж із захисником і ексфутболістом збірної України Романом Максимюком





Про це



Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Від січня 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Покровському напрямку.



Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків Івано-Франківської області. Футболом почав займатися ще в дитинстві. За професійну кар’єру виступав за українські клуби «Кристал», «Бескид», ЦСКА, «ЦСКА-Борисфен», «Хутровик», «Прикарпаття», «Дніпро», «Волинь», а також російський «Зеніт» і київське «Динамо».



У Вищій лізі чемпіонату України дебютував 25 липня 1995 року в матчі «Прикарпаття» — «Таврія», який завершився з рахунком 4:3. У складі національної збірної України зіграв п’ять матчів. Дебютував 19 серпня 1998 року в поєдинку проти Грузії, який українці виграли з рахунком 4:0.



Здійснити дитячу мрію — грати за київське «Динамо» — Роману вдалося в січні 2000 року. Тоді команду очолював легендарний Валерій Лобановський. Футболіст також виступав за «Волинь», із якою пов’язана значна частина його спортивної кар’єри.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії Роман допомагав українським військовим, зокрема брав участь у благодійних ветеранських матчах. Восени 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України. Служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.



Побратими згадують Романа як мужнього воїна, відданого військовому обов’язку. «На передовій рубався, як лев», — так говорили про нього ті, хто знав його на війні.



30 січня 2025 року Роман востаннє вийшов на зв’язок із рідними. Він повідомив, що вирушає на позиції на Покровському напрямку. Після цього зв’язок із ним обірвався.



У червні 2025 року збірна України вшанувала пам’ять футболіста перед матчем із Канадою. Команда зробила спільне фото з його військовим кітелем і футболкою «Волині».



У жовтні 2026 року загибель Романа Максимюка підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Про це повідомила його дружина Віра Максимюк. Упродовж тривалого часу родина сподівалася, що захисник повернеться додому.



Роман Максимюк боровся до останнього — спочатку на футбольному полі, а згодом у боротьбі за свободу й незалежність України. Його пам’ятатимуть як талановитого футболіста, відважного воїна та людину, яка присвятила себе захисту Батьківщини.



У захисника залишилися дружина Віра, сини Віталій та Ігор і донька Дарина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла трагічна звістка про загибель захисника України Романа Максимюка — колишнього півзахисника національної збірної України, київського «Динамо», «Дніпра» та луцької «Волині».Про це повідомили у Луцькій міській раді.Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Від січня 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Покровському напрямку.Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків Івано-Франківської області. Футболом почав займатися ще в дитинстві. За професійну кар’єру виступав за українські клуби «Кристал», «Бескид», ЦСКА, «ЦСКА-Борисфен», «Хутровик», «Прикарпаття», «Дніпро», «Волинь», а також російський «Зеніт» і київське «Динамо».У Вищій лізі чемпіонату України дебютував 25 липня 1995 року в матчі «Прикарпаття» — «Таврія», який завершився з рахунком 4:3. У складі національної збірної України зіграв п’ять матчів. Дебютував 19 серпня 1998 року в поєдинку проти Грузії, який українці виграли з рахунком 4:0.Здійснити дитячу мрію — грати за київське «Динамо» — Роману вдалося в січні 2000 року. Тоді команду очолював легендарний. Футболіст також виступав за «Волинь», із якою пов’язана значна частина його спортивної кар’єри.Після початку повномасштабного вторгнення Росії Роман допомагав українським військовим, зокрема брав участь у благодійних ветеранських матчах. Восени 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України. Служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.Побратими згадують Романа як мужнього воїна, відданого військовому обов’язку. «На передовій рубався, як лев», — так говорили про нього ті, хто знав його на війні.30 січня 2025 року Роман востаннє вийшов на зв’язок із рідними. Він повідомив, що вирушає на позиції на Покровському напрямку. Після цього зв’язок із ним обірвався.У червні 2025 року збірна України вшанувала пам’ять футболіста перед матчем із Канадою. Команда зробила спільне фото з його військовим кітелем і футболкою «Волині».У жовтні 2026 року загибель Романа Максимюка підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Про це повідомила його дружина Віра Максимюк. Упродовж тривалого часу родина сподівалася, що захисник повернеться додому.Роман Максимюк боровся до останнього — спочатку на футбольному полі, а згодом у боротьбі за свободу й незалежність України. Його пам’ятатимуть як талановитого футболіста, відважного воїна та людину, яка присвятила себе захисту Батьківщини.У захисника залишилися дружина, синитаі донька

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