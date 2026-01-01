Які прогнози волинських синоптиків на вівторок, 20 жовтня

Які прогнози волинських синоптиків на вівторок, 20 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 20 жовтня.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 20 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с
Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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