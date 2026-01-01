Які прогнози волинських синоптиків на вівторок, 20 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 20 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 20 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с
Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 20 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с
Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які прогнози волинських синоптиків на вівторок, 20 жовтня
Сьогодні, 20:00
До Луцька прибуває скорботний кортеж із захисником і ексфутболістом збірної України Романом Максимюком
Сьогодні, 19:09