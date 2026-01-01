Як облаштувати передпокій: меблі для зручного зберігання





Щоб облаштувати коридор у єдиному стилі, варто одразу вибрати комплект. Меблі в прихожу на сайті «СКЛАД МЕБЛІВ»



Які меблі потрібні для зручного передпокою

Набір меблів залежить від розмірів прихожої. У великому приміщенні можна розмістити повноцінну шафу, комод, банкетку та окрему вішалку. У вузькому коридорі краще використовувати компактні конструкції, які не перекривають прохід і дозволяють раціонально задіяти стіни.



Найчастіше для облаштування цієї зони обирають кілька основних предметів:



1. Шафа для верхнього одягу. Допомагає приховати куртки, пальта та сезонні речі від пилу. Всередині можна передбачити полицю для головних уборів і місце для аксесуарів.



2. Тумба для взуття. Дає змогу зберігати повсякденні пари окремо від сезонного взуття. Закриті моделі допомагають підтримувати охайний вигляд приміщення.



3. Вішалка. Підходить для одягу, який використовують щодня. Її можна встановити біля входу, щоб не доводилося щоразу відкривати шафу.



4. Дзеркало. Дозволяє перевірити зовнішній вигляд перед виходом і може візуально збільшити невелике приміщення.



5. Банкетка або компактна лавка. Полегшує взування, особливо для дітей і людей старшого віку. Моделі з відділенням для зберігання додатково економлять місце.



Не обов’язково купувати всі ці предмети одночасно. Якщо прихожа невелика, краще вибрати два-три функціональні елементи, ніж заповнювати кімнату меблями, якими буде незручно користуватися.



Як підібрати меблі для прихожої за розміром

У вузькому коридорі важливо залишити достатньо місця для проходу. Перед покупкою виміряйте приміщення та перевірте, чи не заважатимуть меблі відкриванню дверей.



Для невеликої прихожої підійдуть вузька тумба, настінні гачки та дзеркало. Якщо потрібно зберігати багато одягу, варто розглянути шафу з розсувними дверима, які не потребують додаткового місця для відкривання.



У просторому передпокої можна передбачити окремі секції для одягу різних членів родини, полиці для аксесуарів і місце для сезонного взуття. «СКЛАД МЕБЛІВ» пропонує можливість вибору різної ширини, глибини та висоти відповідно до параметрів кімнати.





Які кольори та матеріали вибрати

Передпокій часто має менше природного світла, ніж інші кімнати. Через це темні меблі та надто масивні фасади можуть робити його похмурим. Для невеликого приміщення зазвичай підходять світлі відтінки:



білий;

молочний;

бежевий;

світло-сірий.

Вони добре поєднуються з більшістю кольорів стін і підлоги.



Якщо хочеться додати інтер’єру виразності, можна вибрати фасади з текстурою дерева або поєднати світлий корпус з темнішими деталями. Важливо, щоб меблі гармоніювали з дверима, плінтусами та покриттям підлоги. Не обов’язково підбирати все в одному кольорі, але надмірна кількість контрастних відтінків може візуально перевантажити простір.



Окрему увагу варто приділити матеріалам. Поверхні в передпокої часто контактують з вологим одягом, взуттям і вуличним пилом. Тому бажано вибирати покриття, які можна очищати звичайними засобами для догляду за меблями. Крайки, стики та нижні частини корпусу мають бути акуратно оброблені, щоб меблі довше зберігали охайний вигляд.



Як підтримувати порядок у передпокої

Навіть місткі меблі не допоможуть, якщо всередині немає зрозумілої системи. Найзручніше розподіляти речі за частотою використання. Одяг і взуття на поточний сезон варто тримати в доступних місцях, а речі, які потрібні рідко, можна розмістити на верхніх полицях.



Для кожного типу речей бажано передбачити окрему зону. Ключі, рукавички та дрібні аксесуари зручно зберігати в невеликій шухляді або органайзері. Засоби для догляду за взуттям краще тримати разом, а парасолі — у спеціальній підставці або відведеному відділенні.



Не варто залишати в передпокої все взуття та верхній одяг, які є в родині. Несезонні речі краще прибрати в інше місце, щоб не займати потрібний простір. Такий підхід допомагає підтримувати порядок без постійного прибирання та полегшує пошук необхідних предметів.



«СКЛАД МЕБЛІВ» пропонує не тільки придбати гарнітур, а й скористатися послугами з доставки по Україні, занесення та збирання на місці. Тут ви також отримаєте офіційну гарантію виробника на термін від 12 до 60 місяців, зможете оформити оплату частинами онлайн. Протягом 14 днів з моменту покупки є можливість повернення або обміну товару, який не підійшов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Передпокій — перше приміщення, куди потрапляють мешканці та гості. Тут знімають верхній одяг, залишають взуття, сумки й ключі. Якщо для цих речей немає визначеного місця, навіть простора прихожа швидко стає захаращеною. Тому облаштування варто починати з продуманої системи зберігання.Щоб облаштувати коридор у єдиному стилі, варто одразу вибрати комплект. Меблі в прихожу на сайті «СКЛАД МЕБЛІВ» https://skladmebliv.ua/ua/mebli-dlia-peredpokoiu-96 представлені в широкому асортименті кольорів, розмірів та комплекцій.Набір меблів залежить від розмірів прихожої. У великому приміщенні можна розмістити повноцінну шафу, комод, банкетку та окрему вішалку. У вузькому коридорі краще використовувати компактні конструкції, які не перекривають прохід і дозволяють раціонально задіяти стіни.Найчастіше для облаштування цієї зони обирають кілька основних предметів:1. Шафа для верхнього одягу. Допомагає приховати куртки, пальта та сезонні речі від пилу. Всередині можна передбачити полицю для головних уборів і місце для аксесуарів.2. Тумба для взуття. Дає змогу зберігати повсякденні пари окремо від сезонного взуття. Закриті моделі допомагають підтримувати охайний вигляд приміщення.3. Вішалка. Підходить для одягу, який використовують щодня. Її можна встановити біля входу, щоб не доводилося щоразу відкривати шафу.4. Дзеркало. Дозволяє перевірити зовнішній вигляд перед виходом і може візуально збільшити невелике приміщення.5. Банкетка або компактна лавка. Полегшує взування, особливо для дітей і людей старшого віку. Моделі з відділенням для зберігання додатково економлять місце.Не обов’язково купувати всі ці предмети одночасно. Якщо прихожа невелика, краще вибрати два-три функціональні елементи, ніж заповнювати кімнату меблями, якими буде незручно користуватися.У вузькому коридорі важливо залишити достатньо місця для проходу. Перед покупкою виміряйте приміщення та перевірте, чи не заважатимуть меблі відкриванню дверей.Для невеликої прихожої підійдуть вузька тумба, настінні гачки та дзеркало. Якщо потрібно зберігати багато одягу, варто розглянути шафу з розсувними дверима, які не потребують додаткового місця для відкривання.У просторому передпокої можна передбачити окремі секції для одягу різних членів родини, полиці для аксесуарів і місце для сезонного взуття. «СКЛАД МЕБЛІВ» пропонує можливість вибору різної ширини, глибини та висоти відповідно до параметрів кімнати.Передпокій часто має менше природного світла, ніж інші кімнати. Через це темні меблі та надто масивні фасади можуть робити його похмурим. Для невеликого приміщення зазвичай підходять світлі відтінки:Вони добре поєднуються з більшістю кольорів стін і підлоги.Якщо хочеться додати інтер’єру виразності, можна вибрати фасади з текстурою дерева або поєднати світлий корпус з темнішими деталями. Важливо, щоб меблі гармоніювали з дверима, плінтусами та покриттям підлоги. Не обов’язково підбирати все в одному кольорі, але надмірна кількість контрастних відтінків може візуально перевантажити простір.Окрему увагу варто приділити матеріалам. Поверхні в передпокої часто контактують з вологим одягом, взуттям і вуличним пилом. Тому бажано вибирати покриття, які можна очищати звичайними засобами для догляду за меблями. Крайки, стики та нижні частини корпусу мають бути акуратно оброблені, щоб меблі довше зберігали охайний вигляд.Навіть місткі меблі не допоможуть, якщо всередині немає зрозумілої системи. Найзручніше розподіляти речі за частотою використання. Одяг і взуття на поточний сезон варто тримати в доступних місцях, а речі, які потрібні рідко, можна розмістити на верхніх полицях.Для кожного типу речей бажано передбачити окрему зону. Ключі, рукавички та дрібні аксесуари зручно зберігати в невеликій шухляді або органайзері. Засоби для догляду за взуттям краще тримати разом, а парасолі — у спеціальній підставці або відведеному відділенні.Не варто залишати в передпокої все взуття та верхній одяг, які є в родині. Несезонні речі краще прибрати в інше місце, щоб не займати потрібний простір. Такий підхід допомагає підтримувати порядок без постійного прибирання та полегшує пошук необхідних предметів.«СКЛАД МЕБЛІВ» пропонує не тільки придбати гарнітур, а й скористатися послугами з доставки по Україні, занесення та збирання на місці. Тут ви також отримаєте офіційну гарантію виробника на термін від 12 до 60 місяців, зможете оформити оплату частинами онлайн. Протягом 14 днів з моменту покупки є можливість повернення або обміну товару, який не підійшов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію