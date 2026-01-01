Помер викладач ЛНТУ Борис Гануліч

Бориса Костянтиновича Гануліча.



Про це йдеться на сторінці ЛНТУ у Facebook.



Прощання з Борисом Костянтиновичем відбулося сьогодні, 19 жовтня, за адресою: с. Гірка Полонка, вул. Мальовнича, 7/1.



Панахида відбудеться завтра, 20 жовтня, об 11:00 за тією ж адресою. Поховання відбудеться в селищі Погиньки Ковельського району.

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