Компанія Добкіних взяла в оренду 26,6 гектара землі під Луцьком





Інформація про аукціони розміщена на електронному майданчику Prozorro.Продажі, пише



Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцька аграрна компанія» отримало право орендувати 12 ділянок комунальної землі Боратинської громади впродовж наступних семи років. Таким чином компанія розширила свій земельний банк на 26,6 гектара. Щороку підприємство платитиме громаді за них майже 529 тис грн.



Цільове призначення шести земельних ділянок загальною площею 21,3 га – для ведення особистого селянського господарства, інших шести загальною площею 5,3 га – для товарного сільськогосподарського виробництва.



Варто зауважити, що лише три аукціони з 12 були конкурентними, а дев’ять разів Луцька аграрна компанія була єдиним учасником на повторних торгах. Найбільше ціну нагнали на аукціоні, на якому продавали ділянку площею 4,5 га. На нього прийшло четверо учасників. Стартова ціна лоту становила майже 3,7 тисячі гривень, а в результаті торгів піднялася до 126,5 тисяч. Натомість на торгах з продажу права оренди 6,12 га, де Луцька аграрна компанія була єдиним учасником, фінальна і відповідно виграшна пропозиція становила 107 тисяч гривень.



«Луцька аграрна компанія» зареєстрована в селі Радомишль Луцького району. Основний вид її діяльності – виробництво м’яса птиці. Вона входить до Avesterra Group братів Добкіних разом із Володимир-Волинською птахофабрикою та Володимир-Волинською аграрною компанією. Група продає курятину під брендами «Епікур», «Чебатурочка» і Delika.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж березня-вересня 2026 року товариство з обмеженою відповідальністю «Луцька аграрна компанія» купило на аукціонах право оренди 12 земельних ділянок на території Боратинської громади. Це рілля і пасовища для ведення товарного сільгоспвиробництва і особистого селянського господарства загальною площею понад 2,6 гектара. Фірма належить до бізнесу родини Добкіних, колишніх народних депутатів із «Опозиційного блоку».Інформація про аукціони розміщена на електронному майданчику Prozorro.Продажі, пише "Сила правди" Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцька аграрна компанія» отримало право орендувати 12 ділянок комунальної землі Боратинської громади впродовж наступних семи років. Таким чином компанія розширила свій земельний банк на 26,6 гектара. Щороку підприємство платитиме громаді за них майже 529 тис грн.Цільове призначення шести земельних ділянок загальною площею 21,3 га – для ведення особистого селянського господарства, інших шести загальною площею 5,3 га – для товарного сільськогосподарського виробництва.Варто зауважити, що лише три аукціони з 12 були конкурентними, а дев’ять разів Луцька аграрна компанія була єдиним учасником на повторних торгах. Найбільше ціну нагнали на аукціоні, на якому продавали ділянку площею 4,5 га. На нього прийшло четверо учасників. Стартова ціна лоту становила майже 3,7 тисячі гривень, а в результаті торгів піднялася до 126,5 тисяч. Натомість на торгах з продажу права оренди 6,12 га, де Луцька аграрна компанія була єдиним учасником, фінальна і відповідно виграшна пропозиція становила 107 тисяч гривень.«Луцька аграрна компанія» зареєстрована в селі Радомишль Луцького району. Основний вид її діяльності – виробництво м’яса птиці. Вона входить до Avesterra Group братів Добкіних разом із Володимир-Волинською птахофабрикою та Володимир-Волинською аграрною компанією. Група продає курятину під брендами «Епікур», «Чебатурочка» і Delika.

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