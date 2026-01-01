Чи очікувати магнітні бурі 20 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 20 жовтня, магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, проте магнітних бур не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 20 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Компанія Добкіних взяла в оренду 26,6 гектара землі під Луцьком
19 жовтня, 22:43
Доцента університету в Луцьку оштрафували за хабарництво
19 жовтня, 22:12