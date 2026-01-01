Росія атакувала західні області України, під ударом були Київщина та Харківщина: головне про нічні російські обстріли





Так, на Київщині росіяни завдали удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району, розповіли в ДСНС. Унаслідок удару загинули троє людей, а ще шестеро постраждали. Нині пожежу там ліквідували, триває розбір завалів.



Також російські ударні дрони атакували Ізюм на Харківщині. Під ударом був житловий сектор і цивільна інфраструктура: на територіях приватних домоволодінь горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Крім того, пошкоджень зазнали житлові й інші будівлі, а також легкові автомобілі.



У ДСНС повідомили, що внаслідок ударів по місту постраждало п’ятеро людей.



Протягом ночі під ударом були й західні області України. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух розповів, що вночі російські БпЛА кілька разів заходили в повітряний простір області.



Атака дронів призвела до пошкоджень на трьох обʼєктах енергетики в Кременецькому районі та приватних домогосподарствах у Чортківському районі. За словами Пастуха, росія «цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла й тепла». Водночас про потерпілих наразі інформації не надходило.



Також російські дрони атакували Хмельниччину. Як розповів голова ОВА Сергій Тюрін, під ударом було одне з підприємств області. Крім того, ще під час атак напередодні ввечері в Шепетівському та Хмельницькому районах області виникли перебої з електропостачанням.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 20 жовтня росіяни застосували проти України 165 дронів. Станом на 8-му ранку 20 жовтня протиповітряна оборона збила або придушила 115 дронів, зокрема 73 реактивні. Однак на 30 локаціях зафіксували влучання російських безпілотників, а також падіння збитих на 13 локаціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 20 жовтня російські війська застосували проти України 165 дронів різних типів. Зокрема, ними атакували західні області України, однак також під ударом були Київщина та Харківщина, пше Громадське Так, на Київщині росіяни завдали удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району, розповіли в ДСНС. Унаслідок удару загинули троє людей, а ще шестеро постраждали. Нині пожежу там ліквідували, триває розбір завалів.Також російські ударні дрони атакували Ізюм на Харківщині. Під ударом був житловий сектор і цивільна інфраструктура: на територіях приватних домоволодінь горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Крім того, пошкоджень зазнали житлові й інші будівлі, а також легкові автомобілі.У ДСНС повідомили, що внаслідок ударів по місту постраждало п’ятеро людей.Протягом ночі під ударом були й західні області України. Голова Тернопільської обласної військової адміністраціїрозповів, що вночі російські БпЛА кілька разів заходили в повітряний простір області.Атака дронів призвела до пошкоджень на трьох обʼєктах енергетики в Кременецькому районі та приватних домогосподарствах у Чортківському районі. За словами Пастуха, росія «цілеспрямовано намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, залишити населення без світла й тепла». Водночас про потерпілих наразі інформації не надходило.Також російські дрони атакували Хмельниччину. Як розповів голова ОВА, під ударом було одне з підприємств області. Крім того, ще під час атак напередодні ввечері в Шепетівському та Хмельницькому районах області виникли перебої з електропостачанням.За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 20 жовтня росіяни застосували проти України 165 дронів. Станом на 8-му ранку 20 жовтня протиповітряна оборона збила або придушила 115 дронів, зокрема 73 реактивні. Однак на 30 локаціях зафіксували влучання російських безпілотників, а також падіння збитих на 13 локаціях.

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